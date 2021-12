Cristina Pedroche revela un nuevo dato sobre el vestido de las campanadas: "El calzado es lo más diferente que he llevado"

Cristina Pedroche y Alberto Chicotecuentan las horas para las Campanadas de Fin de Año que dará entrada a este 2022. Ambos aseguran que tienen los mismos nervios que el

primer día y afrontan esta cita con mucha ilusión.

Cristina Pedroche lleva días dando algunas pistas sobre el secreto más codiciado de las campanadas: su vestido. "Este año Josie me propuso una cosa que también tiene que ver con la cabeza y no se sabe si he aceptado o no pero en cuanto pongáis Antena 3 ya se va a saber lo que está pasando pero van a seguir pasando cosas", señala sobre la gran incógnita de la noche.

Cristina ha comentado la porra de los colaboradores de Espejo Público sobre cómo será el vestido que use para las campanadas. Le ha llamado especialmente la atención la predicción de la periodista Carmen Duerto, que señalaba que quizá Cristina anunciara un embarazo: "Tenéis más ganas de que me quede embarazada vosotros que yo pero no está en los planes ni está en el vestido", señala la presentadora.

Pedroche señala que en la porra nadie ha acertado. "Os habéis quedado con algunas cosas y a lo mejor también el tema del pelo os está haciendo despistaros y no preguntarme más cosas". En ese momento la abogada Adela Utrera le ha preguntado por el calzado de la noche: "Os puedo avisar que es una cosa única, es lo más único y diferente y especial que he llevado nunca".

Uno de los elementos que más valora de su estilismo es el mensaje que se esconde detrás del vestido: "Es un concepto muy especial y muy único que va a llegar a todos los corazones".

Por su parte, Alberto Chicote afronta este 2022 con una nueva ilusión: su boda. El cocinero ha confesado que tiene previsto pasar por el altar con su pareja, aunque aún le quedan varios detalles por cerrar sobre el enlace. Como deseo para el nuevo año pide que finalice la pandemia de coronavirus.

Puedes volver a ver la entrevista completa a Alberto Chicote y Cristina Pedroche en Espejo Público a través de Atresplayer.