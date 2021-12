La gran apuesta de Nando Escribano sobre el vestido de Cristina Pedroche que ha convencido a los colaboradores de Espejo Público

Se acercan las campanadas de fin de año y todos los ojos están puestos en el vestido de Cristina Pedroche. Pedroche será la encargada de cerrar este 2021 junto a Alberto Chicote en una gala muy especial con sorpresa incluida: su vestido.

En las últimas semanas se ha especulado mucho con el look que elegirá la presentadora para sorprender a la audiencia. En sus últimas apariciones públicas Cristina ha aparecido con peluca porque tal y como ella misma ha confesado "algo ha pasado en su pelo". Una incógnita que se ha reavivado con un vídeo en el que se la puede ver en el interior del reloj de la Puerta del Sol tijera en mano cortándose algún mechón de pelo.

Los colaboradores de Espejo Público no han querido ser menos y han lanzado su propia apuesta de cómo será el vestido de Cristina. Entre todas las quinielas la hipótesis que más ha gustado a los presentes ha sido la del periodista Nando Escribano. Su apuesta es que no se ha rapado el pelo y que la propia peluca que se ponga va a ser el vestido. Sigue más allá en su apuesta y cree que cuando se quite este vestido de pelo irá como un maniquí. "Ella ha dicho que quiere mandar un mensaje y yo creo que el mensaje va a estar relacionado con los haters que se meten con el físico de las personas y la veremos como si fuera un maniquí".

Este jueves la propia Cristina Pedroche visitará el plató de Espejo Público junto a Alberto Chicote. ¿Contará algún detalle nuevo sobre el look más esperado de la televisión?