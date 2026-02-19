Las imágenes de la detención del príncipe Andrés de Inglaterra

Las autoridades británicas han detenido este jueves al expríncipe Andrés en su residencia de Sandringham en el marco de la investigación sobre sus vínculos con el empresario pederasta Jeffrey Epstein.

"Como parte de una investigación, ha sido arrestado un hombre de Norfolk en la sesentena por sospechas de mala conducta en un cargo público", ha informado la Policía del Valle del Támesis a través de un comunicado.

En él, también han informado de que "se están llevando a cabo registros en Berkshire y Norfolk".

Poco después del comunicado, la cadena de televisión británica 'BBC' desvelaba que el hombre detenido era el expríncipe Andrés, hermano del rey de Inglaterra Carlos III.

Imágenes de la detención del príncipe Andrés en su residencia de Sandringham | GTRES

Sus vínculos con Jeffrey Epstein

Andrés Mountbatten-Windsor se encuentra bajo custodia en dependencias policiales después de que varios vehículos de Policía camuflados y agentes vestidos de civiles procedieran a su arresto en su residencia de Sandringham.

La detención se ha producido después de salir a la luz numerosos documentos que vinculaban al expríncipe con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Su nombre aparecía en varios de estos documentos. Además, el testimonio de la activista Virginia Giuffre, fallecida en abril, aseguraba haber sido víctima de tráfico sexual, señalando al expríncipe, que negó tales hechos.

Varios vehículos policiales acuden a la residencia del expríncipe Andrés | GTRES

Carlos III: "La ley debe seguir su curso"

El rey Carlos III, hermano de Andrés, ha recibido la noticia de la detención con "profunda preocupación", pero también ha señalado que "la ley debe seguir su curso".