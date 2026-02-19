Caso Epstein
Las imágenes de la detención del príncipe Andrés de Inglaterra
El hermano del rey Carlos III ha sido arrestado bajo sospecha de mala conducta en un cargo público por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein.
Las autoridades británicas han detenido este jueves al expríncipe Andrés en su residencia de Sandringham en el marco de la investigación sobre sus vínculos con el empresario pederasta Jeffrey Epstein.
"Como parte de una investigación, ha sido arrestado un hombre de Norfolk en la sesentena por sospechas de mala conducta en un cargo público", ha informado la Policía del Valle del Támesis a través de un comunicado.
En él, también han informado de que "se están llevando a cabo registros en Berkshire y Norfolk".
Poco después del comunicado, la cadena de televisión británica 'BBC' desvelaba que el hombre detenido era el expríncipe Andrés, hermano del rey de Inglaterra Carlos III.
Sus vínculos con Jeffrey Epstein
Andrés Mountbatten-Windsor se encuentra bajo custodia en dependencias policiales después de que varios vehículos de Policía camuflados y agentes vestidos de civiles procedieran a su arresto en su residencia de Sandringham.
La detención se ha producido después de salir a la luz numerosos documentos que vinculaban al expríncipe con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Su nombre aparecía en varios de estos documentos. Además, el testimonio de la activista Virginia Giuffre, fallecida en abril, aseguraba haber sido víctima de tráfico sexual, señalando al expríncipe, que negó tales hechos.
Carlos III: "La ley debe seguir su curso"
El rey Carlos III, hermano de Andrés, ha recibido la noticia de la detención con "profunda preocupación", pero también ha señalado que "la ley debe seguir su curso".
