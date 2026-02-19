Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Las fotos de las princesas Eugenia y Beatriz que el príncipe Andrés envió a Epstein reveladas en los archivos

Andrew Mountbatten-Windsor habría enviado imágenes de Beatriz y Eugenia entre 2011 y 2012.

Pr&iacute;ncipe Andr&eacute;s

Príncipe AndrésEFE

Ángela Clemente
Los últimos archivos de Epstein conocidos incluían fotografías de lasprincesas Beatriz y Eugenia aparentemente enviadas al pedófilo por su padre, Andrew Mountbatten-Windsor, revela 'Mirror'.

Serían fotografías familiares íntimas enviadas al pedófilo cuando tenían alrededor de 20 años. Eugenia tenía 21 y 22 años, y su hermana 23 y 24 cuando las fotos fueron enviadas en correos electrónicos entre 2011 y 2012, según mostrarían los documentos, tras la condena en 2008. Al parecer, habrían sido enviadas hasta dos años después de que Andrew afirmara en su entrevista con la BBC que había cortado el contacto con Epstein.

En una de las fotografías, aparecerían las dos hermanas posando juntas en la nieve, la cual se envió el 21 de diciembre de 2011 por correo electrónico desde la cuenta de Andrew "SAR el Duque de York" formando parte de una tarjeta de felicitación. En la tarjeta de felicitación enviada en 2012, también se incluyeron más fotografías.

Detienen al expríncipe Andrés por sus vínculos con Jeffrey Epstein

Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey británico Carlos III, ha sido detenido este jueves en el condado de Norfolk, en el este de Inglaterra, bajo la sospecha de mala conducta en un cargo público, según adelantó la cadena 'BBC'.

La Policía del Valle del Támesis, fuerza policial a la que pertenece Windsor, a las afueras de Londres, comunicó que los agentes acudieron por la mañana a la finca de Sandringham, en Norfolk, donde vive Andrés, centro de una fuerte polémica por sus vínculos con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein.

El revuelo alrededor de Andrés Mountbatten-Windsor, a quien su hermano le retiró todos los títulos nobiliarios y honores, se ha hecho más grande después de que unos correos divulgados por el Departamento de Justicia de EE.UU. revelasen que el expríncipe facilitó a Epstein documentos sensibles del gobierno británico.

Hace unos días, la Policía del Valle del Támesis había informado de que se encontraba evaluando esa información para decidir si procedía a una investigación criminal.

