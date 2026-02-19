Sarah Ferguson, ¿implicada en el escándalo del príncipe Andrés?: "Estaba tan 'pringada' como su exmarido en cuanto a Epstein"

La policía británica ha detenido hoy al expríncipe de Inglaterra Andrés, por "sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público". Algo que tiene que ver con su presunta implicación con el caso Jeffrey Epstein.

La investigación trata de esclarecer si el expríncipe compartió información confidencial con Epstein aprovechando su posición como enviado especial. Por eso, han procedido a realizar diferentes registros en los domicilios del hermano de Carlos III.

"Es el escándalo más grave de las últimas décadas en Inglaterra", asegura Rafael De Miguel, corresponsal en Inglaterra de El País, "está en juego la monarquía".

Ahora mismo, el príncipe Andrés está en dependencias policiales y, aunque podría estar hasta 96 horas retenido, lo normal sería que en las próximas 12 horas aproximadamente se tome una decisión: presentar cargos, discutir con la Fiscalía o ponerlo en libertad bajo fianza.

La exmujer de Andrés, Sarah Ferguson, también podría estar implicada en el caso. Esta ha decidido refugiarse en Abu Dabi y cerrar varias empresas antes de que se conociese la detención para comenzar a tomar distancias. "Estaba tan 'pringada' como su exmarido en lo que a Epstein se refiere", advierte Rafael De Miguel. Según nos cuenta, utilizó os favores de Epstein para sacar adelante múltiples negocios.

La detención coincide con el 66 cumpleaños del expríncipe Andrés, lo cual aumenta el impacto mediático en Inglaterra. ¡Dale al play para verlo al completo!