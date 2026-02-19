Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

Sarah Ferguson, ¿implicada en el escándalo del príncipe Andrés?: "Estaba tan 'pringada' como su exmarido en cuanto a Epstein"

El expríncipe Andrés de Inglaterra ha sido detenido por su presunta implicación con el caso Epstein. Una noticia que ha sacudido por completo el Reino Unido y que podría salpicar a su exmujer.

Príncipe Andrés

Publicidad

La policía británica ha detenido hoy al expríncipe de Inglaterra Andrés, por "sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público". Algo que tiene que ver con su presunta implicación con el caso Jeffrey Epstein.

La investigación trata de esclarecer si el expríncipe compartió información confidencial con Epstein aprovechando su posición como enviado especial. Por eso, han procedido a realizar diferentes registros en los domicilios del hermano de Carlos III.

"Es el escándalo más grave de las últimas décadas en Inglaterra", asegura Rafael De Miguel, corresponsal en Inglaterra de El País, "está en juego la monarquía".

Ahora mismo, el príncipe Andrés está en dependencias policiales y, aunque podría estar hasta 96 horas retenido, lo normal sería que en las próximas 12 horas aproximadamente se tome una decisión: presentar cargos, discutir con la Fiscalía o ponerlo en libertad bajo fianza.

La exmujer de Andrés, Sarah Ferguson, también podría estar implicada en el caso. Esta ha decidido refugiarse en Abu Dabi y cerrar varias empresas antes de que se conociese la detención para comenzar a tomar distancias. "Estaba tan 'pringada' como su exmarido en lo que a Epstein se refiere", advierte Rafael De Miguel. Según nos cuenta, utilizó os favores de Epstein para sacar adelante múltiples negocios.

La detención coincide con el 66 cumpleaños del expríncipe Andrés, lo cual aumenta el impacto mediático en Inglaterra. ¡Dale al play para verlo al completo!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Coma

Alberto lucha por traer de vuelta a España a su hijo tras caer en coma en Tailandia: "En el hospital cobran por todo, es una ruina"

Airam

Tío de Airam, el joven autista que desapareció en La Palma: "Al subirse al autobús pudo sufrir un colapso"

Jorge Piedrafita

Abogado de la denunciante del exjefe de la Policía Nacional: "Me hubiera gustado que el señor Marlaska me hubiera contactado"

Príncipe Andrés
Última hora

Sarah Ferguson, ¿implicada en el escándalo del príncipe Andrés?: "Estaba tan 'pringada' como su exmarido en cuanto a Epstein"

Detenido el príncipe Andrés.
Detención Príncipe Andrés

El corresponsal de 'The Times', tras la detención del ex príncipe Andres: "Sus hijas están asqueadas"

Nuevo crimen machista en Xilxes: un hombre asesina a su expareja y a la hija de ambos
ASESINATO MACHISTA

El hombre que asesinó a su expareja y a la hija de ambos en Xilxes envió fotos con los cuerpos a su móvil

Este caso, que ha consternado a todos los vecinos, no deja de sorprender con novedades. La última hora de la investigación confirma que el presunto asesino habría enviado fotos de las víctimas (su mujer y su hija) a su propio teléfono móvil, simulando que las habían asesinado por un ajuste de cuentas.

Detención del príncipe Andrés.
DETENCIÓN DEL PRÍNCIPE ANDRÉS

El príncipe Andrés detenido por traición: ¿se enfrenta a cadena perpetua en Reino Unido?

Impacto internacional tras la detención del príncipe Andrés. La acusación por un presunto delito de traición abre un escenario inédito para un miembro de la familia real británica. En Espejo Público analizamos qué puede ocurrir ahora, las diferencias con el Código Penal español y si podría enfrentarse incluso a cadena perpetua.

Juan Dávila

Esta tarde, el plató de Y ahora Sonsoles se llena de risas con Juan Dávila

3_850euros

Elena completa un panel de 850 euros que casi desaparecen con un pierde turno

2_Gesto

Jorge Fernández confiesa el gesto de amor que hace por su pareja siempre que puede

Publicidad