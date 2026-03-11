Pedro Sánchez: "El mundo está cambiando, pero los valores y principios de la UE no deberían cambiar"

"El mundo está cambiando, pero los valores y principios de la UE no deberían cambiar", con esta afirmación Pedro Sánchez ha puesto distancia con la postura manifestada por la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen. El presidente ha asegurado que protegerá a los españoles "con todos los recursos del Estado" ante la guerra en Irán.

En las últimas horas Von der Leyen dio por terminado el "viejo orden internacional", una postura que en pocos minutos chocó con la del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, con quien el líder del Ejecutivo español dijo sentirse más cómodo. En una entrevista con 'eldiario.es' defendió que el "dilema no es un viejo o un nuevo orden sino un orden o un desorden internacional" y apunta que precisamente fue eso lo que llevó a dos guerras mundiales.

Sobre las medidas que planea el Ejecutivo para paliar los efectos de esta guerra el Gobierno avanzó que va a hacer una ronda con los grupos parlamentarios y con los agentes sociales para analizarlas. Sánchez ha indicado, sin ofrecer demasiados detalles, que el plan tendrá dos pilares: uno de ellos con respuestas coyunturales desde el punto de vista socioeconómico, y otro de medidas estructurales. Sobre este segundo pilar explica que la gran lección que hay que extraer de la guerra de Irán o de la de Ucrania es que cuanta menor dependencia haya de los combustibles fósiles, mejor le irá a España y también a Europa.

Reconoce que es complicado hacer un vaticinio sobre la duración de esta ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel y ha asegurado no estar preocupado las supuestas represalias que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pueda adoptar. En línea con su "no a la guerra" sigue defendiendo que los proyectos políticos que ahora se han posicionado a favor de la ofensiva se equivocan.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.