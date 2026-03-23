El coronel Ángel Gómez de Ágreda: "Irán está trasladando la presión a los vecinos del otro lado del Golfo para que presionen a EEUU"

El coronel del ejército del Aire en la reserva, Ángel Gómez de Ágreda, analiza las posiciones de Irán y EEUU a pocas horas de que se cumpla el ultimátum de la cuenta atrás que dio Donald Trump al país para reabrir el estrecho de Ormuz.

Cree el coronel que el presidente de EEUU se ha metido él solo en una situación a la que llega después de haber establecido varios plazos. "Esto le pasa durante las negociaciones con Irán que después se incumplen".

Cree que Irán hará caso omiso al ultimátum y será una decisión de Trump si coincidiera que se puede abrir el Estrecho o tiene que tomar alguna acción. Lo que sí ve improbable el experto es "que el régimen iraní vaya a acceder. "La contraamenaza que ha lanzado el régimen de los ayatolás es muy importante". En todo Qatar no hay ríos, todo el agua se desaliniza y se potabiliza, la mitad del agua que se consume en Qatar lo hace una empresa española".

"Irán presiona a sus vecinos del otro lado del Golfo para que presionen a EEUU"

Lo que hace Irán es trasladar la presión a los vecinos del otro lado del Golfo para que a su vez presionen a EEUU. "Se trata de países que son aliados de EEUU y no intervienen activamente en el conflicto por el temor a implicarse demasiado. Irán va a seguir estando a 200 kilómetros de sus costas y quieren mantener una relación que sea recuperable".

A debate el alcance de los misiles de Irán

El ataque fallido de Irán a la base militar de EEUU y el Reino Unido en el Índico, pondría sobre la mesa que sus misiles tienen un alcance de 4.000 kilómetros y no de 2.000 como se había creído hasta ahora. Irán ya ha negado que haya hecho ese ataque contra Turquía o contra Omán. Habría que verificar, determina el coronel, que ese ataque haya existido y se haya hecho desde Irán. "Esto puede haber sido una operación que haya implicado a países de Europa o dar una sensación de que la amenaza es más extensa de lo que es en realidad".

"No hay motivos de preocupación en España"

No cree que haya motivos de preocupación en España porque "tenemos grandes sistemas defensivos, nuestras fragatas F100 estacionadas en Ferrol y están en contacto muy directo con los buques americanos que están en Rota. "Estamos en el extremo de ese supuesto alcance no verificado de los misiles de Irán y no es un objetivo que Irán pueda considerar prioritario en este momento".

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