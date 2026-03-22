Guerra en Irán
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: EE.UU. da 48 horas a Teherán para desbloquear Ormuz o atacará sus centrales eléctricas
Sigue en directo online la última hora de la guerra en Irán cuando ya se cumplen tres semanas del comienzo de esta ofensiva.
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Donald Trump ha vuelto a hablar y sus palabras lejos de provocar una desescalada en la violencia de la guerra en Irán enquistan todavía más el conflicto. Tres semanas después del inicio de la ofensiva emprendida por Estados Unidos e Israel crece la presión sobre Teherán para que desbloquear el estrecho de Ormuz.
La amenaza de Donald Trump a Irán
Tel Aviv anuncia una mayor intensidad en sus ataques contra la república islámica y Estados Unidos lanza una nueva amenaza. El presidente estadounidense aseguró que si Irán no abre "totalmente" el estratégico estrecho de Ormuz, atacará sus centrales eléctricas. Y es que la guerra se ha convertido ya en una ofensiva energética. Alrededor de 120 personas resultaron heridas, once de ellas graves, en dos impactos de misiles iraníes en la zona del sur de Israel que alberga la mayor instalación nuclear del país, después de que Teherán denunciara un ataque contra el complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz.
La respuesta del ejército iraní a la amenaza de Trump llega también en forma de amenaza y advierte de que atacaría infraestructura energética, plantas de desalinización y emplazamientos de tecnologías de la información de Estados Unidos en la región si sus centrales eléctricas son bombardeadas.
En su red Truth Social, el presidente estadounidense insistía en que el régimen iraní está totalmente desmembrado por lo que contestaba con un no a la hipotética pregunta de si llegaría a un acuerdo con ellos. "Su liderazgo ha desaparecido, su Armada y su Fuerza Aérea están aniquiladas, no tienen absolutamente ninguna defensa y quieren llegar a un acuerdo. ¡Yo no!".
Cruce de proyectiles
Mientras, nueva noche de bombardeos cruzados entre Israel e Irán. Misiles iraníes impactaron en las localidades israelíes de Dimona y Arad, sin que los interceptores lograran destruirlos en el aire. El primer misil golpeó el municipio de Dimona, donde se ubica el llamado Centro de Investigación Nuclear del Néguev, y el segundo cayó en Arad, causando daños importantes en edificios y heridas de diversa consideración a más de un centenar de personas. Las FDI lanzaron el domingo de madrugada nuevos ataques en el "corazón de Teherán", luego de que el Estado judío llevara a cabo este sábado una ola de bombardeos contra instalaciones para el desarrollo de misiles balísticos en la capital persa.
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Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán confirma el ataque a un caza F-15 en el sur del país
El Ejército iraní ha anunciado que localizó y atacó un caza F-15 en su espacio aéreo, al sur del territorio. Ocurrió un día después de que la Guardia Revolucionaria informara de haber alcanzado una aeronave F-16 de Israel en el centro de Irán.
El departamento de relaciones públicas del ejército de Irán comunicó: "Un caza F-15 enemigo intruso fue detectado en el cielo de la costa sur del país, en las proximidades de la isla de Ormuz, y, tras ser interceptado, fue atacado por los sistemas de defensa antiaérea tierra-aire de la Fuerza de Defensa Aérea del Ejército".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Katz y Netanyahu ordenan al ejército acelerar la demolición de viviendas en Líbano
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, han dado la orden al ejército de que acelere la demolición de viviendas en aldeas libanesas ubicadas en la "línea de frente". El objetivo de esto es eliminar amenazas con las comunidades israelíes.
En un comunicado emitido por la oficina de Katz, este indica que se ha instruido al ejército para destruir todos los puentes sobre el río Litani de forma inmediata, ya que, según informa, están siendo utilizados para "actividad terrorista"
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Tasa de 2 millones de dólares a los barcos que transitan por el estrecho de Ormuz
Un diputado iraní ha asegurado en declaraciones a la televisión estatal que el país cobra a algunos barcos que pasan por el estrecho de Ormuz una tasa de 2 millones de dólares (1.725.400 euros). La BBC recoge las declaraciones de este diputado, quien también informa que la guerra tiene un coste y un nuevo régimen de gobierno en el estrecho se está imponiendo. Antes del conflicto bélico, circulaba más o menos el 20% del petróleo y gas mundial.
Las autoridades iraníes mantienen que el tránsito marítimo por el estrecho está permitido para la mayoría de buques "excepto para los enemigos".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Ataque fallido contra un buque en Emiratos Árabes
Un proyectil ha caído cerca de un buque que se localizaba a quince millas náuticas (27,7 kilómetros) de la costa de Emiratos Árabes, según informaban las autoridades marítimas británicas. "El capitán de un buque ha informado de la explosión de proyectil desconocido muy cerca de la embarcación", ha comunicado el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido. También ha informado que toda la tripulación está a salvo.
El ataque se produjo frente a la ciudad de Sarja, que está próxima al estrecho de Ormuz.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Más de 300 heridos en menos de 24 horas en Israel
Israel confirma más de 300 heridos en menos de 24 horas debido a una ola de bombardeos por parte de Irán y Hezbolá. Según el último balance del Ministerio de Salud israelí, hay al menos un muerto y 303 heridos. Ocho de ellos en estado grave y la mayoría en la zona sur del país.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Seis muertos en un accidente de helicóptero en Qatar
Según el Ministerio de Interior, seis personas han muerto en un accidente de helicóptero en Qatar. También ha comunicado que continúan las operaciones para encontrar a una persona desaparecida.
El Ministerio de Defensa ha señalado que el helicóptero se estrelló al sufrir un fallo técnico durante una "misión rutinaria".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | 175 heridos en el sur de Israel a causa de los ataques iraníes
Tras los ataques de Irán contra las ciudades de Arad y Dimona, en Israel, ascienden a 175 los heridos en la zona, según informan los servicios médicos israelíes. No se han reportado víctimas mortales por el momento.
Desde las mismas fuentes, informan de que el ataque contra Arad ha provocado 115 heridos, nueve de ellos graves y, en total, 31 personas afectadas han sido hospitalizadas en Soroka, en la que se incluyen 18 niños.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Arabia Saudí expulsa al agregado militar y a otros 4 empleados de la embajada iraní
"El Reino de Arabia Saudí ha notificado al agregado militar de la Embajada de la República Islámica de Irán en el Reino, al agregado militar adjunto y a tres miembros del personal de la misión que deben abandonar el país, declarándolos personas non gratas". Con este mensaje, Arabia Saudí ordenaba la expulsión del agregado militar y de otros cuatro empleados de la embajada iraní dentro de un plazo de 24 horas.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Arabia Saudí reporta el derribo de varios drones y ataques con misiles balísticos
Desde Arabia Saudí se ha reportado que sus sistemas de defensa habían "interceptado y derribado cinco drones sobre la Provincia Oriental en la última hora". Al que le siguió un comunicado sobre el ataque de "tres misiles balísticos contra su capital, de los cuales uno de ellos fue interceptado, mientras que los otros cayeron en una zona deshabitada".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán dice haber derribado un dron israelí
Las Fuerzas Armadas iraníes afirmaron haber derribado un dron de combate del "enemigo sionista estadounidense" sobre el cielo de Teherán, horas después de que Israel anunciara una nueva ola de ataques en la capital del país persa. "Desde el inicio de la guerra impuesta hasta ahora, 127 drones avanzados de distintos tipos del enemigo han sido detectados y destruidos por la defensa aérea del país".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Primera víctima mortal por fuego de Hizbulá desde el inicio de la guerra
La policía israelí informó de la muerte de un hombre después de que un proyectil disparado desde el Líbano impactara en un vehículo en Misgav Am, a apenas medio kilómetro de la frontera norte de Israel, anunció la Policía israelí en un comunicado. "Una persona cuya identidad se desconoce aún fue declarada muerta en la escena y varios vehículos estaban en llamas". Es la primera víctima mortal por fuego del grupo chií libanés Hizbulá desde que comenzó la guerra el pasado 28 de febrero. Con ella, ascienden a 16 los fallecidos en territorio israelí por la escalada bélica.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán atacó Dimona y Arad causando al menos 120 heridos
Esto ocurría después de que dos misiles iraníes impactaran en las localidades sureñas de Dimona y Arad, próximas a la mayor instalación nuclear de Israel, y dejaran alrededor de 120 personas heridas de diversa consideración.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Parte de guerra
El parte de guerra de esta nueva madrugada pasa por otra noche de bombardeos cruzados. Las Fuerzas de Defensa de Israel informaban de que misiles iraníes impactaron en el centro del país, sin que por el momento se conozcan detalles sobre las áreas afectadas ni sobre el número de proyectiles que cayeron en tierra. "Las fuerzas de búsqueda y rescate del Mando del Frente Interno se dirigen a las zonas de impacto en el centro de Israel. Se solicita al público que evite congregarse en estas áreas".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | La respuesta de Irán al ultimátum de Donald Trump
La respuesta de Irán al ultimátum de Trump fue también en forma de amenaza y asegura el Ejército iraní que atacará infraestructuras energéticas, plantas de desalinización y emplazamientos de tecnologías de la información de Estados Unidos en la región si sus centrales eléctricas son bombardeadas.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Trump asegura que no quiere llegar a un acuerdo con Irán
El mandatario estadounidense también aseguró en la misma red social que no quería llegar a un acuerdo con Irán para poner fin a una guerra en la que, según sus palabras, Estados Unidos va "semanas por delante" de lo previsto. "Su liderazgo ha desaparecido, su Armada y su Fuerza Aérea están aniquiladas, no tienen absolutamente ninguna defensa y quieren llegar a un acuerdo. ¡Yo no!".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Trump da un ultimátum a Irán sobre el estrecho de Ormuz
Donald Trump amenazó a Irán con bombardear sus centrales eléctricas sin no abre "totalmente" el estratégico estrecho de Ormuz. El presidente de Estados Unidos elevó el tono contra el régimen de los ayatolás. En su perfil de Truth Social escribió: "Si Irán no abre totalmente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 HORAS a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y arrasará con sus diversas centrales eléctricas, empezando por la más grande".
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán insiste en que esta situación la provocó la "agresión" de EE.UU. e Israel
Musavi indicó que el paso de embarcaciones por el estratégico estrecho es posible "con coordinación con las autoridades iraníes para las disposiciones de seguridad y protección". Además, volvió a incidir en la idea de que la situación actual la provocó la "agresión" de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Irán dice que Ormuz "está abierto para todos, excepto para los enemigos"
Por el estrecho de Ormuz pasa el 20% del petróleo mundial, así que su control marcará el rumbo de la guerra. Por el momento, es Teherán quien decide sobre él y eso está repercutiendo en las economías mundiales. Lejos de amedrentarse tras la última amenaza de Donald Trump, el régimen iraní asegura que Ormuz "está abierto", excepto para Estados Unidos e Israel. "El estrecho de Ormuz está abierto para todos, excepto para los enemigos", dijo el representante permanente de Irán ante la Organización Marítima Internacional (OMI) y embajador iraní en Londres, Ali Musavi.
Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo | Crece la presión sobre Teherán para desbloquera Ormuz
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la guerra en Irán. En la tercera semana de ofensiva crece la tensión sobre Teherán para desbloquear el estrecho de Ormuz. Mientras en el aire se dirime una batalla de cruce de proyectiles, una madrugada más, en la vía diplomática son las amenazas recíprocas las que escriben el guion.
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