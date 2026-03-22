Última hora de la guerra de Irán y los ataques de EEUU e Israel en directo: EE.UU. da 48 horas a Teherán para desbloquear Ormuz o atacará sus centrales eléctricas

Donald Trump ha vuelto a hablar y sus palabras lejos de provocar una desescalada en la violencia de la guerra en Irán enquistan todavía más el conflicto. Tres semanas después del inicio de la ofensiva emprendida por Estados Unidos e Israel crece la presión sobre Teherán para que desbloquear el estrecho de Ormuz.

La amenaza de Donald Trump a Irán

Tel Aviv anuncia una mayor intensidad en sus ataques contra la república islámica y Estados Unidos lanza una nueva amenaza. El presidente estadounidense aseguró que si Irán no abre "totalmente" el estratégico estrecho de Ormuz, atacará sus centrales eléctricas. Y es que la guerra se ha convertido ya en una ofensiva energética. Alrededor de 120 personas resultaron heridas, once de ellas graves, en dos impactos de misiles iraníes en la zona del sur de Israel que alberga la mayor instalación nuclear del país, después de que Teherán denunciara un ataque contra el complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz.

La respuesta del ejército iraní a la amenaza de Trump llega también en forma de amenaza y advierte de que atacaría infraestructura energética, plantas de desalinización y emplazamientos de tecnologías de la información de Estados Unidos en la región si sus centrales eléctricas son bombardeadas.

En su red Truth Social, el presidente estadounidense insistía en que el régimen iraní está totalmente desmembrado por lo que contestaba con un no a la hipotética pregunta de si llegaría a un acuerdo con ellos. "Su liderazgo ha desaparecido, su Armada y su Fuerza Aérea están aniquiladas, no tienen absolutamente ninguna defensa y quieren llegar a un acuerdo. ¡Yo no!".

Cruce de proyectiles

Mientras, nueva noche de bombardeos cruzados entre Israel e Irán. Misiles iraníes impactaron en las localidades israelíes de Dimona y Arad, sin que los interceptores lograran destruirlos en el aire. El primer misil golpeó el municipio de Dimona, donde se ubica el llamado Centro de Investigación Nuclear del Néguev, y el segundo cayó en Arad, causando daños importantes en edificios y heridas de diversa consideración a más de un centenar de personas. Las FDI lanzaron el domingo de madrugada nuevos ataques en el "corazón de Teherán", luego de que el Estado judío llevara a cabo este sábado una ola de bombardeos contra instalaciones para el desarrollo de misiles balísticos en la capital persa.