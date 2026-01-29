Una coquera, una de las claves que barajan los expertos como posible origen del accidente de Adamuz: "Podría haber provocado la fractura"

¿Sabe usted lo que es una coquera? Se trata, nada más y nada menos, que de una de las claves que barajan los investigadores del accidente de Adamuz como posible origen del siniestro. Por eso en Espejo Público hemos querido preguntarle directamente a Ricardo Díaz, catedrático de Ingeniería Química y Materiales de la 'Universidad CEU Fernando III' de Sevilla.

"La situación menos alarmante es tener un poro pequeñito y esférico. Y la peor sería un poro alargado y grande"

El origen del accidente

Los investigadores creen que algo falló durante la ejecución de la soldadura entre los dos carriles afectados. Es una soldadura 'alumino-térmica', una técnica muy específica y compleja porque tienen que ser de determinados materiales y a diferentes temperaturas. Y ahí es donde se puede producir la coquera: una burbuja de aire que podría haber provocado la fractura... Una grieta a partir de la cual la propia vía acabe rompiendo, tal y como apuntaba Ignacio Barrón, presidente del organismo que investiga ahora las causas del accidente: "en la soldadura puede verse una pequeña mancha que habrá de comprobarse si tiene que ver por una coquera un otra impureza".

"Si los dos railes tampoco están a alta temperatura, primero no se produce la adherencia y en segundo lugar va a quedar gran cantidad de aire ocluido"

Cómo surge la coquera

Para explicar bien qué es una coquera, Ricardo Díaz, catedrático de Ingeniería Química y Materiales, nos lo explica ante un esquema de cómo se hace la soldadura del tramo de 1989 y el de 2023. Ricardo matiza que la coquera es en realidad un poro y nos explica por qué se puede producir el poro dentro de la soldadura: "O bien porque hay humedad, que en el momento en que se hizo haga un clima con alta humedad. O segundo, porque haya grasa, no se haya limpiado bien el crisol, los dos railes". Ricardo Diaz ha explicado en el plató de Espejo Público que cuando meten el metal fundido a esa temperatura descompone lo que engancha y produce gas y "eso hay que limpiarlo muy bien". Pero este catedrático apunta a otras posibilidades para que se produjera una coquera: "También puede ser que el crisol no estuviese bien cerrado, que entrara aire o que no hubieran puesto suficiente temperatura en el crisol". De hecho la temperatura podría ser una de las claves: "Si los dos railes tampoco están a alta temperatura, primero no se produce la adherencia y en segundo lugar va a quedar gran cantidad de aire ocluido"

"Para evitar las tensiones que siempre van a repercutir en la soldadura tenemos que hacer inspecciones periódicas en los puntos críticos que son las soldaduras"

El tamaño de la coquera

Ricardo Díaz nos arroja otro dato clave, que es el del tamaño y la forma del poro, de la coquera: "La situación menos alarmante es tener un poro pequeñito y esférico. Y la peor sería un poro alargado y grande, porque en los puntos extremos es donde se tira la mayor tensión mientras que en una esfera la tensión está repartida". Por eso este experto remarca en la importancia de las revisiones mensuales, para evitar accidentes como el de Adamuz, ya que los railes tienen tensión por el paso del tren y también por la retracción cuando hace frío o la contracción cuando hace calor, por la dilatación de los materiales: "Para evitar las tensiones que siempre van a repercutir en la soldadura tenemos que hacer inspecciones periódicas en los puntos críticos que son las soldaduras".

