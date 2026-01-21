El Presidente de la CIAF, tras las palabras del ministro Puente sobre el accidente: "Creo que no se trata de un pecado de juventud después de ocho meses"

Ignacio Barrón, es el presidente de la CIAF, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Es decir, el máximo responsable del organismo que determinará porqué descarriló el tren Iryo en Adamuz. "Ahora estamos centrados en intentar averiguar el primer descarrilo", dice Barrón quien cuenta que el equipo de la CIAF sigue desplegado en el terreno recabando pruebas.

"Habrá que ver si ha habido una rotura del carril que ahora parece lo más probable", asegura el técnico. Cuenta que para esclarecer las causas del accidente lo más importante es "ver porqué pasó, cuándo se hizo esa soldadura... ahí están tomando nota", dice. Todos los carriles de las vías tiene la fecha grabada y los técnicos han tomado nota de todo ello. Y es en lo que están centrados los investigadores ahora. En Adamuz, sobre el terreno, hay una investigadora que está viendo "la composición del Iryo para ver si en las ruedas hay una trazada de impacto previo", asegura Barrón.

También se van a analizar los trenes que pasaron antes. "Se ha pedido información de los trenes que han pasado por delante. A veces en la vía hay imperfecciones, alguna piedra que puede dejar alguna marca... eso es lo que hay que investigar ahora" señala Barrón. Preguntado por las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, apuntando a un posible "pecado de juventud de la vía" que fue renovada hace menos de un año, Ignacio Barrón descarta esa teoría. "Yo creo que en este caso no se trata de un pecado de juventud después de ocho meses" dice.

Cuenta el presidente de la CIAF que se tiende a pensar que "lo nuevo es bueno y lo viejo malo" y rebate esa idea asegurando que una vía puede tener 20 años y seguir funcionando perfectamente. De hecho, asegura, algunos de los carriles en España son todavía de origen, no se han renovado, y eso es "perfectamente normal".

La independencia de la CIAF

A pesar de ser un organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Ignacio Barrón ha querido dejar clara que son independientes y trabajan con autonomía. Y como ejemplo ha puesto algo que sucedió anoche: Un investigador se fue en la furgoneta que trasladaba algunas de las pruebas para custodiarlas hasta que llegaran a su destino.

