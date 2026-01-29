El doctor Barbacid revela cuándo podrían aplicarse en humanos los avances sobre al cáncer de pancreas

Una de las mejores noticias científicas de lo que llevamos de 2026 llega de la mano del oncólogo Mariano Barbacid, responsable del Proyecto CRIS de cáncer de páncreas. Su equipo ha conseguido eliminar por completo este tipo de tumor en ratones, algo inédito hasta ahora.

La clave del avance ha sido atacar el cáncer desde varios frentes al mismo tiempo. "Lo que hemos hecho ha sido atacar el tumor a través de tres dianas distintas al mismo tiempo. Hasta ahora los inhibidores se daban uno a uno y solo prolongaban la supervivencia unos meses", relata el doctor.

"Hemos conseguido que el tumor no vuelva a aparecer"

El investigador subraya que se trata de un trabajo aún experimental, pero con resultados muy sólidos: "Añadiendo dos inhibidores adicionales hemos conseguido no solo que el tumor desaparezca, sino que además no vuelva a aparecer. Esto ha ocurrido tanto con células de ratón como con células procedentes de pacientes".

El cáncer de páncreas es uno de los más agresivos que existen, por lo que este hallazgo supone una importante esperanza. "Los ensayos clínicos son complejos. En el mejor de los casos, y si conseguimos la financiación necesaria, hablaríamos de dos o tres años", Barbacid pide prudencia antes de pensar en tratamientos para humanos.

El proyecto ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación CRIS contra el cáncer, aunque el salto a ensayos clínicos requerirá una inversión mucho mayor: “Necesitamos al menos 30 millones de euros, porque no hablamos de un solo fármaco, sino de tres”, concluye Barbacid.

