El primer informe del accidente de Adamuz indica que las vías ya estaban rotas antes de que pasara el tren Iryo

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha hecho públicos los primeros hallazgos de su investigación sobre el descarrilamiento del tren Iryo, tras completar las actualizaciones realizadas en el lugar del accidente durante los días posteriores a las primeras 24 horas. La información difundida apunta a que la fractura del carril pudo haberse producido antes del paso del tren siniestrado.

La nota publicada por la CIAF tiene como objetivo actualizar y ampliarlos datos ofrecidos inicialmente, detallando tanto las inspecciones llevadas a cabo como las hipótesis que comienzan a perfilarse a partir de las evidencias recogidas.

Inspección del punto de inicio de descarrilamiento

Durante el 20 de enero, los investigadores regresaron al punto donde se inició el descarrilamiento para realizar una nueva inspección detallada. En esa zona se localizó la rotura de un carril en una soldadura entre dos cupones, de la que se realizó una recopilación gráfica exhautiva.

Ese mismo día se determinaron las muestras de carril que debían ser cortadas para su análisis en laboratorio, incluyenfo fragmentos de la zona fracturada, muestras de carril no afectado y un cupón completo del carril paralelo, con su soldadura correspondiente. La extracción se llevó a cabo por la tarde, bajo la supervisión de la policía judicial y del personal de la CIAF, quedando todo el material bajo custodia de la comisión.

Traslado de pruebas y revisión del material rodante

A lo largo del 20 de enero también se procedió a la extracción de los registradores embarcados tanto del tren Iryo como de un tren Alvia, en colaboración con la policía judicial. Tanto estos dispositivos como las muestras de carril fueron trasladados a dependencias de la CIAF en Madrid a última hora del día 21, acompañados por un técnico del organismo investigador.

Ese mismo día se realizó una inspección exhaustiva de las ruedas del lado derecho del Iryo, según el sentido de avance, centrada en las bandas de rodadura. El equipo investigador completó además una revisión de la infraestructura anterior al punto cero del descarrilamiento, incluyendo el túnel previo a la estación, sin hallar evidencias relacionadas con el accidente. Los trabajos de regodia de pruebas sobre el terreno concluyeron el 21 de enero de 2026 alrededor de las siete de la tarde.

Marcas compatibles con una fractura previa del carril

En el análisis preliminar del Iryo, la CIAF ha detectado muescas en las ruedas derechas de los coches 2, 3, 4 y 5, presentes en todos los ejes impares de esos vehículos. En los coches 2, 3 y 4, las muescas presentan un patrón uniforme y son compatibles con un impacto en la cabeza del carril.

La comparación visual entre estas marcas y la sección del carril roto en la zona cero ofrece resultados presumiblemente coincidentes. Según la hipótesis planteada, la fractura del carril habría provocado un escalón momentáneo entre ambos lados de la rotura, que impactó contra la rueda al pasar el tren a alta velocidad.

El patrón de las muescas, limitado a la primera rueda de cada bogie, también es coherente con esta explicación, ya que el carril deformado no habría tenido tiempo de recuperar su posición antes del paso de la segunda rueda.

Evidencias del vuelco del carril y descarrilamiento final

Las marcas encontradas en las ruedas del coche 5 presentan un patrón diferente, compatible con un impacto cuando el carril ya no mantenía continuidad con la parte anterior a la fractura. Esto evidenciaría el motivo por el que el carril se encontraba volcado hacia el exterior durante el paso de ese coche, provocando que el coche 6 fuese el primero en descarrilar.

Sobre el terreno, los investigadores observaron que el carril, tras el punto de rotura, había quedado volcado hacia el exterior y mostraba marcas de haber sido pisado lateralmente por una rueda una vez tumbado.

No se han analizado las rueas de los coches 6, 7 y 8 debido a los daños generalizados sufridos tras circular descarrilados, lo que habría borrado cualquier huella previa relevante.

Trenes que circularon antes del accidente

La investigación ha identificado muescas compatibles en las ruedas derechas de tres composiciones que habían circulado por la zona antes del descarrilamiento. Se trata de un tren 130 de Renfe Viajeros y de dos trenes Iryo, cuyos pasos por Adamuz se produjeron entre las 17:21 y las 19:09 horas.

Estos hallazgos permiten plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo accidentado.

Finalmente, destacar que la CIAF ha enfatizado que todas la conclusiones expuestas en el informe son provisionales y deberán ser confirmadas mediante cálculos, análisis detallados y pruebas adicionales que se realizarán en las próximas etapas de la investigación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.