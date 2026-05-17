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Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en Jerez de la Frontera, Cádiz: el PP vuelve a arrasar y Adelante Andalucía supera a VOX

Los populares vuelven a arrasar en Jerez de la Frontera, al igual que en 2022, y dejan al PSOE 'luchando' con Adelante Andalucía como primera fuerza progresista. VOX, 'relegado' al cuarto puesto.

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El PP ha reafirmado su liderazgo en las elecciones de Andalucía, haciendo lo propio en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera, donde se ha impuesto con claridad sumando el 42% de los votos y seguido, muy de lejos, de un PSOE que apenas ha superado el 18%.

El PSOE, de nuevo muy lejos del PP

No obstante, la tercera fuerza política ha sido Adelante Andalucía, que ha quedado relativamente cerca de los socialistas y que ha conseguido más del 16%, superando también a VOX, que ha aglutinado el 13%. Por Andalucía y SALF (Se Acabó La Fiesta) apenas han superado el 4%.

Adelante Andalucía relega a VOX a cuarta fuerza política

En comparativa con las de 2022, el resultado en términos cualitativos es prácticamente calcado, pero en esta ocasión Adelante Andalucía ha hecho el sorpasso a VOX, que ha quedado relegado al cuarto lugar en la localidad gaditana.

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ESCRUTINIO: 98,75%

Actualizado a las: 22:37

      Resultado de las elecciones en

      El Puerto de Santa María Puerto Real El Cuervo de Sevilla Trebujena Rota Sanlúcar de Barrameda Cádiz San Fernando Lebrija Chipiona
      DATOS
      2022
      EN DISPUTA
      Partido Escaños % Votos
      PP - 42,36 44.262
      PSOE-A - 18,94 19.794
      ADELANTE ANDALUCÍA - 16,18 16.906
      VOX - 13,28 13.886
      PorA - 3,57 3.732
      SALF - 2,86 2.996
      PACMA - 0,72 757
      ESCAÑOS EN BLANCO - 0,2 210
      ANDALUCISTAS-PA - 0,16 177
      100x100 - 0,15 161
      NA - 0,12 129
      PARTIDO AUTÓNOMOS - 0,11 117
      MUNDO+JUSTO - 0,1 108
      PCPA - 0,09 95
      FE de las JONS - 0,08 85
      ANDALUSÍ - 0,04 49
      Tabla que contiene el resumen del escrutinio
      Resumen del escrutinio:

      Participación: 61,55%

      +5.1 %
      Votos contabilizados: 105.148 98,75%
      Abstenciones: 65.678 38,44%
      Votos en blanco: 1.021 0,97%
      Votos nulos: 663 0,63%

      Resultado de las elecciones en

      El Puerto de Santa María Puerto Real El Cuervo de Sevilla Trebujena Rota Sanlúcar de Barrameda Cádiz San Fernando Lebrija Chipiona

      Así quedaron las últimas elecciones de Andalucía del 2022 en Jerez de la Frontera, Cádiz

      En lo referente a las elecciones de Andalucía 2022 en Jerez, el Partido Popular (PP) se impuso con claridad al alcanzar el 44,29% de los votos. A bastante distancia quedó el PSOE, que ocupó el segundo lugar con un 20,44% (19.320 votos), mientras que VOX completó el trío de principales fuerzas con el 13,41% de los votos.

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