Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en Jerez de la Frontera, Cádiz: el PP vuelve a arrasar y Adelante Andalucía supera a VOX

El PP ha reafirmado su liderazgo en las elecciones de Andalucía, haciendo lo propio en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera, donde se ha impuesto con claridad sumando el 42% de los votos y seguido, muy de lejos, de un PSOE que apenas ha superado el 18%.

El PSOE, de nuevo muy lejos del PP

No obstante, la tercera fuerza política ha sido Adelante Andalucía, que ha quedado relativamente cerca de los socialistas y que ha conseguido más del 16%, superando también a VOX, que ha aglutinado el 13%. Por Andalucía y SALF (Se Acabó La Fiesta) apenas han superado el 4%.

Adelante Andalucía relega a VOX a cuarta fuerza política

En comparativa con las de 2022, el resultado en términos cualitativos es prácticamente calcado, pero en esta ocasión Adelante Andalucía ha hecho el sorpasso a VOX, que ha quedado relegado al cuarto lugar en la localidad gaditana.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M ESCRUTINIO: 98,75% Actualizado a las: 22:37 Andalucía

Cádiz

Jerez de la Frontera DATOS 2022 EN DISPUTA Partido Escaños % Votos PP - 42,36 44.262 PSOE-A - 18,94 19.794 ADELANTE ANDALUCÍA - 16,18 16.906 VOX - 13,28 13.886 PorA - 3,57 3.732 SALF - 2,86 2.996 PACMA - 0,72 757 ESCAÑOS EN BLANCO - 0,2 210 ANDALUCISTAS-PA - 0,16 177 100x100 - 0,15 161 NA - 0,12 129 PARTIDO AUTÓNOMOS - 0,11 117 MUNDO+JUSTO - 0,1 108 PCPA - 0,09 95 FE de las JONS - 0,08 85 ANDALUSÍ - 0,04 49 Resumen del escrutinio: Participación: 61,55% +5.1 % Votos contabilizados: 105.148 98,75% Abstenciones: 65.678 38,44% Votos en blanco: 1.021 0,97% Votos nulos: 663 0,63%

Así quedaron las últimas elecciones de Andalucía del 2022 en Jerez de la Frontera, Cádiz

En lo referente a las elecciones de Andalucía 2022 en Jerez, el Partido Popular (PP) se impuso con claridad al alcanzar el 44,29% de los votos. A bastante distancia quedó el PSOE, que ocupó el segundo lugar con un 20,44% (19.320 votos), mientras que VOX completó el trío de principales fuerzas con el 13,41% de los votos.

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