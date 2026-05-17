17M
Resultados de las Elecciones de Andalucía 2026 en Jerez de la Frontera, Cádiz: el PP vuelve a arrasar y Adelante Andalucía supera a VOX
Los populares vuelven a arrasar en Jerez de la Frontera, al igual que en 2022, y dejan al PSOE 'luchando' con Adelante Andalucía como primera fuerza progresista. VOX, 'relegado' al cuarto puesto.
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El PP ha reafirmado su liderazgo en las elecciones de Andalucía, haciendo lo propio en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera, donde se ha impuesto con claridad sumando el 42% de los votos y seguido, muy de lejos, de un PSOE que apenas ha superado el 18%.
El PSOE, de nuevo muy lejos del PP
No obstante, la tercera fuerza política ha sido Adelante Andalucía, que ha quedado relativamente cerca de los socialistas y que ha conseguido más del 16%, superando también a VOX, que ha aglutinado el 13%. Por Andalucía y SALF (Se Acabó La Fiesta) apenas han superado el 4%.
Adelante Andalucía relega a VOX a cuarta fuerza política
En comparativa con las de 2022, el resultado en términos cualitativos es prácticamente calcado, pero en esta ocasión Adelante Andalucía ha hecho el sorpasso a VOX, que ha quedado relegado al cuarto lugar en la localidad gaditana.
Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M
Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M
ESCRUTINIO: 98,75%
Actualizado a las: 22:37
Resultado de las elecciones en
|Partido
|Escaños
|%
|Votos
|PP
|-
|42,36
|44.262
|PSOE-A
|-
|18,94
|19.794
|ADELANTE ANDALUCÍA
|-
|16,18
|16.906
|VOX
|-
|13,28
|13.886
|PorA
|-
|3,57
|3.732
|SALF
|-
|2,86
|2.996
|PACMA
|-
|0,72
|757
|ESCAÑOS EN BLANCO
|-
|0,2
|210
|ANDALUCISTAS-PA
|-
|0,16
|177
|100x100
|-
|0,15
|161
|NA
|-
|0,12
|129
|PARTIDO AUTÓNOMOS
|-
|0,11
|117
|MUNDO+JUSTO
|-
|0,1
|108
|PCPA
|-
|0,09
|95
|FE de las JONS
|-
|0,08
|85
|ANDALUSÍ
|-
|0,04
|49
|Resumen del escrutinio:
|
Participación: 61,55%+5.1 %
|Votos contabilizados:
|105.148
|98,75%
|Abstenciones:
|65.678
|38,44%
|Votos en blanco:
|1.021
|0,97%
|Votos nulos:
|663
|0,63%
Resultado de las elecciones en
Así quedaron las últimas elecciones de Andalucía del 2022 en Jerez de la Frontera, Cádiz
En lo referente a las elecciones de Andalucía 2022 en Jerez, el Partido Popular (PP) se impuso con claridad al alcanzar el 44,29% de los votos. A bastante distancia quedó el PSOE, que ocupó el segundo lugar con un 20,44% (19.320 votos), mientras que VOX completó el trío de principales fuerzas con el 13,41% de los votos.
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