"Contratan a indigentes y les visten con ropa aseada para comprar coches de 'renting'": así opera la "mafia de los sintecho"

Una historia que parece sacada de una película, pero que ha ocurrido en plena Comunidad de Madrid. La Policía Nacional ha desarticulado una trama criminal que reclutaba a personas sin hogar, muchas de ellas con problemas de drogodependencia, para convertirlas en la pieza clave de una sofisticada estafa.

El 'modus operandi' era tan llamativo como eficaz. Por apenas 700 o 1.000 euros, los cabecillas captaban a estas personas vulnerables. Después, comenzaba la transformación: aseo, ropa elegante y una apariencia completamente renovada para pasar desapercibidos en concesionarios de lujo.

Pero lo realmente complejo y, lo que más preocupa a los investigadores, estaba detrás: la falsificación de identidades. Según explica el inspector de Policía Serafín Giraldo, la clave no era solo utilizar a estas personas, sino algo mucho más difícil: falsificar documentación oficial. "El DNI es el documento más protegido, tremendamente difícil de falsificar y lo hacían muy bien", reconoce Serafín.

La organización obtenía previamente datos personales y con ellos, elaboraban documentos falsos y colocaban la imagen de las personas reclutadas, que acudían a firmar contratos de alquiler de coches de lujo.

El proceso estaba perfectamente medido. Nuestro compañero Raúl Garcíaha hablado con uno de los implicados. Los llevaban a comprar ropa, después al concesionario, firmaban la documentación y, días más tarde, recogían el vehículo. Todo bajo la supervisión de los cabecillas, que vigilaban desde la distancia que la operación saliera perfecta. Los coches desaparecían rápidamente. La red los distribuía por distintos países de Europa, convirtiendo la operación en una estafa millonaria.

La investigación ha culminado con 30 detenidos, aunque solo dos han ingresado en prisión por el momento. El epicentro de la trama se situaba en una vivienda unifamiliar con piscina en Ciempozuelos, donde vecinos aseguran que el nivel de vida era elevado y el trasiego de coches de alta gama, constante.

"Ahí había gente muy mala", relata uno de los residentes de la zona. Otra vecina asegura que veía entrar y salir vehículos de lujo con frecuencia. Ahora, los implicados se enfrentan a graves consecuencias penales. Tal y como señala Giraldo: "Podrían ser acusados de pertenencia a organización criminal y estafa, delitos que conllevan penas de prisión, aunque en algunos casos podrían aplicarse atenuantes por su situación de vulnerabilidad". Una trama perfectamente organizada, casi "de obra de arte", pero con un coste social enorme: el uso de las personas más vulnerables como herramientas para delinquir.

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