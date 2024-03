Construir en las azoteas, la solución a la falta de suelo en el centro de las ciudades

Falta suelo para construir y sobre todo en el centro de las grandes ciudades. Así que toca agudizar el ingenio para conseguir más metros cuadrados. ¿Cuál es la solución? Pues en algunas ocasiones la única manera de crecer es "a lo alto". Se conocen como construcciones en altura o remontas. Este tipo de edificaciones pueden ser una solución no solo a la falta de suelo sino también una buena salida económica para los edificios antiguos que deben rehabilitarse y no tienen presupuesto para afrontar un gasto tan importante.

Crecer a lo alto

Si su edificio aún no ha consumido todo el espacio edificable que le habían concedido entonces aún está a tiempo de plantearse crecer en altura. Esta es la primera condición, que la edificabilidad no esté agotada. Luego explica Laureano Matas, Secretario General del Consejo Superior de Arquitectos de España (CSCAE), "hay enfrentarse a numerosos estudios para verificar si la cimentación y la estructura del edificio está en condiciones de aguantar estos metros cuadrados extra, que las instalaciones del edificio se puedan adaptar y que no existan protecciones de patrimonio que lo impidan y lo fundamental que sea rentable". Y junto a todo esto hay que tener el visto bueno de todos los propietarios.

No es un proceso fácil y no todos los edificios podrán planteárselo nos explica Leonor Ortiz, Directora técnica de Urbex, una de los estudios de arquitectura que han realizado varios proyectos de este tipo en Madrid. Según la experiencia de esta arquitecta "considerando los pocos solares vacantes que hay en el centro es posible conseguir algunas viviendas más en algunos edificios" con estas construcciones en altura.

Vender la azotea

En plena calle princesa en Madrid encontramos varios ejemplos. El origen de uno de ellos donde trabajó el equipo de Leonor Ortiz fue la necesidad de la comunidad de vecinos de rehabilitar el edificio. En este edificio explica "la comunidad aprovecho esa situación para meter el ascensor, sacar tendederos y construir las dos nuevas plantas ático con tres viviendas". Se construyeron dos alturas más, unos 200 metros cuadrados construidos en uno de los barrios más caros de la capital.

La principal ventaja es la económica porque permite reducir el coste que tendrían que invertir para rehabilita el edificio pero requieren mucho tiempo, dedicación y a veces algo más difícil todavía que es que todos los vecinos estén de acuerdo en construir nuevas viviendas en la azotea. Según Laureano Matas Secretario General del CSCAE, "un promotor no se mete en este tipo de proyectos si mínimamente no es viable económicamente, si no deja un margen entre un 20% ó 25%".

Estas construcciones en altura también se encuentran en edificios de oficinas en el centro de las grandes ciudades donde se han podido construir nuevas plantas de oficinas en edificio emblemáticos. Este tipo de construcciones conllevan una inversión importante pero también hay soluciones low cost para crecer a lo alto. En Barcelona encontramos ejemplos que se levantaron hace años. Con módulos prefabricados en un fin de semana se pueden levantar varios apartamentos