Onda Cero arranca 2026 con su mejor audiencia en once años y Carlos Alsina bate otro récord histórico

Lo leen y lo oyen bien: Onda Cero logra su mejor dato de audiencia en más de una década en el inicio de 2026. La cadena alcanza cerca de los 2,4 millones de oyentes y suma más de 300.000 seguidores respecto al año anterior. Un crecimiento sostenido que refuerza su posicionamiento como una de las grandes referencias de la radio generalista en España.

Carlos Alsina, el gigante comunicador, vuelve a liderar, batiendo de nuevo su propio récord histórico al frente de 'Más de Uno', encadenando tres años consecutivos al alza. Su estilo, basado en el análisis y la credibilidad, consolida al programa como uno de los más influyentes del panorama radiofónico.

El crecimiento se extiende a otros espacios clave de la cadena. 'La brújula', dirigido por Rafa Latorre, experimenta una de las mayores subidas, con un incremento del 38% y más de medio millón de oyentes.

Hacia arriba y sin frenos

En la franja de la tarde, Jaime Cantizano también mejora resultados con 'Por fin', que supera el medio millón de seguidores gracias al tono cercano y desenfadado. Por su parte, Julia Otero, continúa siendo una de las voces más reconocidas del fin de semana con 'Julia en la onda', que roza el millón de oyentes.

La programación deportiva mantiene también cifras destacadas, con 'Radioestadio', dirigido por Edu García, consolidando su audiencia cada fin de semana. Además, el informativo 'Noticias mediodía', ahora bajo la dirección de María Hernández, se afianza con 200.000 oyentes diarios, reforzando la apuesta informativa de la cadena. En paralelo, Europa FM, también celebra su 30 aniversario con un notable crecimiento, acercándose a los 900.000 oyentes y consolidando formatos como 'Cuerpos Especiales'.

El buen momento de Onda Cero se enmarca en un contexto más amplio: la radio vive un nuevo impulso en España, con más de 14 millones de oyentes diarios en la radio generalista y cerca de 25 millones en el conjunto del medio. Un escenario en el que se apuesta por la pluralidad, la información y el entretenimiento, vuelve a demostrar que la radio sigue más viva que nunca.

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