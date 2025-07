Carlos Alsina recibe el premio Luca de Tena de manos de los Reyes: "Me dijeron, ¿no te das cuenta de que si vas a la radio nunca te darán ese premio?"

El director y presentador del programa 'Más de Uno' de Onda Cero, Carlos Alsina, ha sido galardonado este martes en Madrid con el prestigioso premio Luca de Tena, que concede el diario ABC. Un reconocimiento que le ha sido entregado por los Reyes, don Felipe y doña Letizia, en el marco de la ceremonia de entrega de los premios periodísticos que celebra el periódico.

El jurado ha destacado la trayectoria del periodista madrileño, su espíritu creativo y su capacidad para renovar el lenguaje radiofónico con formatos como 'La España que madruga', 'La Cultureta', o la recuperación de la radioficción, una seña de identidad en su carrera. Durante su discurso de agradecimiento, Alsina ha hecho un emotivo repaso por sus inicios como periodista y ha defendido el valor de la palabra hablada, "tan noble como escrita". "Eso es precisamente lo que nos hace útiles, tener voz propia y no emular las voces de los demás", subraya.

Tal y como confiesa el periodista, lo primero que le dijeron cuando comunicó que dejaba el periódico para irse al medio que más le gusta fue: "La radio es de charlatanes. La radio es de feriantes". Estas palabras no calaron tanto en Alsina, al menos no tanto como las que le dijo su jefe después: "¿No te das cuenta de que si vas a la radio nunca te darán el Luca de Tena?". "Ahí flaqueé. Pero me repuse. Cambié el periódico, la prensa escrita, por la radio", declara Alsina.

Haciendo un recorrido por todos los aprendizajes que ha adquirido al comenzar su etapa radiofónica, Carlos Alsina recuerda la tragedia de la DANA de Valencia: "no tuve que explicar a los oyentes la mañana del 1 de noviembre en Valencia para que sintieran, como todos los que estábamos allí, el alivio al escuchar el motor del primer camión que traía maquinaria pesada, abriéndose camino entre el barro que une Benetússer y Alfafar". Y es que "a menudo, en la radio, el sonido es lo más parecido que tenemos a una fotografía. Esta todo ahí", añade.

Este galardón se suma a una larga lista de reconocimientos que ha recibido Alsina a lo largo de su carrera, entre ellos, tres premios Ondas (2015, 2019 y 2024), la Antena de Oro (1995) o el Francisco Cerecedo (2023).

Palabras de Felipe VI

El rey Felipe VI ha elogiado la "visión incisiva de la actualidad" de Alsina, su "elegancia" y "fina ironía", destacando además su dominio de la radio: "Una habilidad especialmente difícil que él maneja con destreza inconfundible". Durante su intervención, el monarca ha hecho un llamamiento a los profesionales de la información para que ejerzan su labor con "responsabilidad" y no cedan "ante el ruido y la aceleración". "Solo así se fortalecen las democracias", ha afirmado.

Felipe VI ha defendido que, en un entorno saturado de noticias, el periodismo debe conservar su esencia: "informar con veracidad, promover el debate público y estimular el periodismo crítico". Acompañado por la reina Letizia, ha reconocido la labor del periodismo "responsable, honesto y riguroso", asegurando que sin él, la sociedad "perdería la base misma de su capacidad para discernir y decidir".

