Pasapalabra golea en julio con una media de 2,4 millones de espectadores únicos

Pasapalabra (15,9% y 1,3 M) continúa en las posiciones más altas del ranking de programas, superando a su principal competidor por +7,2 puntos.

Una media de 2,4 millones de espectadores únicos sigue cada día el concurso líder de las tardes, que sigue triunfando con su nueva prueba, AlaZ, cuyos datos se elevan en julio al 18,3%.

Atresmedia, grupo privado líder, marca un hito en julio

Atresmedia se sitúa líder entre los privados, pese a tener un canal menos que su inmediato competidor, y lo hace registrando la mayor diferencia histórica en un mes de julio con su adversario directo. Así, firma un 22,5% de cuota y vence a su inmediato competidor por +2,9 puntos.

También le gana en Prime Time (18,3%) con una ventaja de +1,7 puntos, la mayor diferencia en julio de los últimos tres años. Además, es el grupo líder absoluto en la Sobremesa (29,6%) y la Tarde (23,4%).

Igualmente, es el grupo privado por el que más personas pasan cada día, con 14,1 millones de espectadores únicos cada día.

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