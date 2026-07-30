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La ruleta de la suerte, 75 meses consecutivos de liderazgo

El programa presentado por Jorge Fernández y Laura Moure sigue liderando día tras día la sobremesa en Antena 3.

Jorge Fernández impresionado con la actitud de la concursante: “Me estabas diciendo tú a mí lo que yo suelo deciros a vosotros”

Jorge Fernández impresionado con la actitud de la concursante: “Me estabas diciendo tú a mí lo que yo suelo deciros a vosotros”

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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La ruelta de la suerte con un 20,3% de cuota de pantalla y +1,4 millones de espectadores sigue a la cabeza del top de entretenimiento alcanzando 75 meses consecutivos de liderazgo.

El programa presentado por Jorge Fernández y LauraMoure supera por +12,2 puntos a su rival, la mayor ventaja histórica en un mes de julio. Más de 2,7 millones de espectadores únicos siguen a diario el programa, que triunfa también en fin de semana.

Atresmedia se sitúa líder entre los privados, pese a tener un canal menos que su inmediato competidor, y lo hace registrando la mayor diferencia histórica en un mes de julio con su adversario directo. Así, firma un 22,5% de cuota y vence a su inmediato competidor por +2,9 puntos.

También le gana en Prime Time (18,3%) con una ventaja de +1,7 puntos, la mayor diferencia en julio de los últimos tres años. Además, es el grupo líder absoluto en la Sobremesa (29,6%) y la Tarde (23,4%).

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