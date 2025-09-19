El 'concesionario' de Víctor de Aldama: así se puede pujar en la subasta por el Ferrari del empresario

El periodista de Espejo Público, Juan Rodríguez, ha tenido acceso al auto del juez Pedraz en el que se detallan los bienes embargados a Víctor de Aldama, comisionista de la trama Koldo. Entre ellos figura un auténtico “concesionario de lujo”: todoterrenos, berlinas, motos y deportivos valorados en casi 800.000 euros.

Valor total: casi 800.000 euros en vehículos embargados.

El vehículo más llamativo es un Ferrari tasado en 200.000 euros,que saldrá a subasta por un precio de salida diez veces inferior: menos de 25.000 euros. Todo el dinero recaudado se destinará a las arcas del Estado.

¿Cómo participar en la subasta pública?

1. Registro en el BOE

Accede al Portal de Subastas del BOE: https://subastas.boe.es/

Es imprescindible registrarse con certificado digital, DNIe o sistema Cl@ve.

2. Búsqueda del vehículo

Busca por provincia o modelo de coche.

Accede a la ficha del vehículo y entra en la pestaña ‘Pujas’.

Haz clic en “Depositar contribución”.

3. Depósito y bancos autorizados

Añade tu IBAN para el depósito, que suele ser el 5% del precio de salida.

Solo se aceptan bancos españoles que colaboren con la Agencia Tributaria.

4. La puja

Indica la cantidad por la que deseas pujar (mínimo: el precio de salida).

En el caso del Ferrari: 25.000 euros.

La subasta dura 20 días; si alguien puja en la última hora, se amplía otra hora.

5. Pago y recogida

Si resultas ganador, dispones de 10 días hábiles para pagar el resto.

El coche debe recogerse en un plazo de 5 días hábiles.

No se puede retirar la puja; en caso contrario, se pierde el depósito.

En definitiva, la subasta de los coches de Aldama no es solo un escaparate de lujo embargado, sino también una oportunidad única para los interesados en hacerse con vehículos de alta gama a precios muy por debajo de su valor real.

Eso sí, quien quiera pujar deberá hacerlo siguiendo al pie de la letra los pasos oficiales del BOE: registro, depósito y paciencia hasta el último segundo. Porque en estas subastas, como en la vida, ganar depende de estar en el momento justo… y de atreverse a levantar la mano.

