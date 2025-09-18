Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La Audiencia Nacional ordena subastar nueve de los trece coches de lujo que se embargaron a Víctor de Aldama

Aunque Aldama trató de frenar la subasta de sus coches, la AN ha rechazado su intento.

Aldama

AldamaEUROPAPRESS

Ángela Clemente
Publicado:

La Audiencia Nacional ha dado luz verde a que se venda un Ferrari y otros vehículos que le fueron embargados al empresario y presunto conseguidor del caso Koldo Víctor de Aldama, a pesar de que aún no hay sentencia. La justicia alega que es muy caro mantenerlos y que se deprecian con el tiempo.

Aunque Aldama intentó frenar la subasta de estos vehículos, la AN ha rechazado su recurso contra la decisión del juez Santiago Pedraz señalando que de no hacerlo perderían valor por el paso del tiempo.

En un auto, la Sala de lo Penal entiende que una medida de ese tipo "no atenta ni vulnera el derecho a la presunción de inocencia del investigado", que alegó que la subasta vulneraría ese derecho. "Y dado que, muy previsiblemente el valor de los bienes se vaya depreciando con el tiempo, para el caso de que se dictara, en cualquier momento del procedimiento, una resolución favorable para el investigado, siempre podría reclamar de la Administración el valor que se ha obtenido con la realización anticipada", replica.

La petición de De Aldama ocurrió después de que la Oficina de Recuperación y Gestión de Bienes (ORGA), dependiente del Ministerio de Justicia, aconsejara a la Audiencia Nacional vender todos los vehículos incautados en el marco del 'caso hidrocarburos', en el que el empresario está imputado.

Un valor aproximado de 635.700 euros

El servicio online de valoraciones de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, señala que los 13 coches incautados a los investigados de la presunta trama tendrían un valor aproximado de 635.700 euros.

En su solicitud, la oficina dependiente de Justicia precisó que debido a que los vehículos "son efectos que, aún sin sufrir deterioro material, se deprecian sustancialmente por el paso del tiempo y el desuso", y dado que su depósito conlleva gastos, insistió en que lo conveniente era vender o subastar nueve de ellos, entre los que se encuentra un Jaguar, un Ferrari y varios Land Rover.

