El 'Comité de Sabios' abre las cajas negras del apagón histórico: "La gestión del apagón está secuestrada por el Gobierno"

Una semana después, el histórico apagón que dejó el pasado lunes sin suministro eléctrico a prácticamente toda España sigue generando incógnitas. 'Espejo Público' reúne en el 'Comité de Sabios' a tres voces autorizadas del sector energético para intentar ofrecer respuestas a las preguntas que siguen surgiendo.

Ramón Roca, director de "El Periódico de la Energía", Fernando Ferrando, ingeniero, economista y presidente de la Fundación Renovables, y Javier Sanz, emprendedor y propietario de una comercializadora de luz, "abren las cajas negras" con su las claves y su análisis de las posibles causas del colapso.

Javier Sanz: "Red desfasada"

"Todo apunta a un exceso de generación fotovoltaica y al desfase de la red". Javier Sanz señala directamente a las limitaciones de la infraestructura eléctrica actual. Considera que la red eléctrica española no está preparada para absorber picos de generación solar debido a la limitación presupuestaria: "hay una limitación de 0,065% del PIB que puede invertir Red Eléctrica". Otra causa sería, precisamente, la falta de la actualización y adaptación de la infraestructura en, por ejemplo, baterías almacenamiento e inversores inteligentes y adaptación de la red.

Además, asegura que el mix energético fue modificado tras el apagón, introduciendo más generación hidráulica y de ciclos combinados para aumentar la energía síncrona y estabilizar la red, lo que considera una “autoimpugnación” del propio operador.

Ramón Roca: "Incógnita"

Para el director de 'El Periódico de la Energía',la verdadera causa del apagónsigue sin conocerse: "la gestión del apagón ha sido secuestrada porel Gobiernoy no está dejando trabajar a los técnicos”. Ramón Roca critica la falta de transparencia del ejecutivo y apunta que "ellos no son expertos en saber leer los 750 millones de datos que tiene la red eléctrica". "Eso es muy difícil si no estás trabajando al día a día con ello", añade.

En este sentido, critica que Moncloa haya asumido el control de la comunicación y haya dejado de, a su vez,permitir que Red Eléctrica ofrezca explicaciones públicas.

Denuncia la insistencia del Gobierno en investigar un posible ciberataque, cuando desde Red Eléctrica ya se ha descartado esa hipótesis: “el propio director de operaciones lo descartó", y aun así "se presentaron lunes, una semana después, agentes del CNI (a Red Eléctrica) para seguir tratando de buscar información sobre un ciberataque".

Fernando Ferrando: "Incertidumbre y oportunidad"

Fernando Ferrando apuesta por fijar la mirada en el futuro tras lo ocurrido: "es un proceso sin marcha atrás nuestra apuesta por las renovables, porque no tenemos ningún otro tipo de combustible, porque somos un país dependiente y necesitamos seguridad de suministro".

Aunque ha admitido que todavía no se conocen las causas precisas, ha recalcado que la situación también brinda la oportunidad de analizar si la incorporación de este tipo de energía "ha tenido elementos de desfase".

El presidente de la Fundación Renovables destaca, entre otros factores clave, la baja interconexión con Francia, "que debería estar en un 10% en 2020 y estamos en el3%". También pone sobre la mesa la falta de capacidad de almacenamiento: “necesitamos llegar a 22.000 MW en 2030 y ahora tenemos 50 MW”. A su juicio, estos elementos habrían permitido absorber el exceso de producción solar y evitar el colapso.

En definitiva, los tres expertos coinciden: el apagón ha puesto en evidencia la fragilidad de una red que necesita modernización urgente para estar a la altura de la nueva realidad energética basada en renovables.

