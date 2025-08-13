De 6.000 a 40 euros la noche: Turismo 'low cost' vs turismo de lujo

El tiempo de receso. La paz en el botón de pausa. El mes, la quincena o la semana que todos divisamos en el horizonte cuando el peso de la rutina se antoja fatigoso y soporífero, cuando los músculos cardíacos y esqueléticos sienten que tienen que parar: el descanso. Placer que tiene un precio. Cada año mayor. Los hoteles y apartamentos, un 10% más caros respecto al año pasado. Los vuelos nacionales experimentan una subida de un 12%. Hoy, un billete de tren nos cuesta un 5% más que en 2024. La paradoja de enfrentarse a uno de los períodos más deseados de año desde el sobresalto que produce mirar la carta de precios. Por ello, uno de cada cinco españoles termina optando por la opción del crédito. Endeudarse para poder descansar. Financiar el tiempo de desconexión. Colocarle un interés porcentual a la sensación de no activar la alarma del móvil o leer esparramado en la toalla de playa. Un estudio de la Universidad VIU confirma que muchos españoles piden préstamos para poder afrontar económicamente sus vacaciones.

EL TRIUNFO IMPARABLE DEL CAMPING

España es un país que adapta muy bien su ocio turístico a todo tipo de bolsillos. Aseguran los datos del INE todos los años que el número de pernoctaciones en los campings tiene una clara tendencia ascendente. "Casi el 17% de los españoles hacen camping. Eso significa 6,5 millones de personas. La ocupación que tenemos en agosto es de un 90%. Sobre todo en bungalows y cabañas", señala Antonio, director de Monte Holiday Ecoturismo en Espejo Público, un paraíso natural de 27 hectáreas ubicado en el valle de Lozoya, dentro del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Repartidos en autocaravanas, tiendas de campaña, cabañas de árbol y diferentes tipos de bungalows, nos encontramos a familias que han pagado desde 40€ el día para tres personas a 800€ la semana para dos familias. A unos 48km de distancia, probamos la temperatura del agua del Pontón de la Oliva, una presa situada en la sierra de Ayllón, al noreste de la Comunidad de Madrid. A la vera del curso que lleva el agua del río Lozoya, se agolpan las familias que buscan un económico bálsamo vacacional fuera de la capital. Ya no son domingueros. Son luneros, marteros, jueveros... "Si sumas el gasoil de dos coches con la compra de comidas y bebidas para las tres familias, el gasto ha sido de unos 120€. Estamos de vacaciones y venimos de Madrid. Si hubiésemos echado el día en la playa el precio se multiplicaría mucho".

LA NOCHE A 6.000€, LA VIDA EN UN RESORT DE LUJO

Pero vivimos en un país de contrastes. Polarizados, dicen. Y para muestra de ello, un día en las playas de Marbella. Apenas 200 metros separan las neveras, tuppers, y sillas de una acogedora familia que nos invita a refrescar el gañote en mitad de nuestro reportaje, de la que fue la suite más lujosa del mundo. "Aquí los precios están por las nubes. Nosotros llenamos la nevera y nos aprovisionamos para todo el día por 50-60€ toda la familia. Si comemos en la calle, 150€ la comida y otros 150€ la cena". Carmen nos hace de anfitriona en el ME Marbella by Meliá. El hall ya huele como los ángeles. Lo acaban de reformar. El recorrido por la ya mencionada suite dura casi media hora. No queremos perdernos detalle. "Desde 6.000 euros la noche te la puedo reservar, aunque está prácticamente ocupada todo el mes de agosto". En el beach club podemos degustar un chuletón o un rodaballo desde una cama balinesa (200-300€) pagando unos 150€ por persona por la pieza. La botella de vino más barata, imagínense... Eso sí, dan ganas de quedarse a vivir. Un dj en medio de un 'oasis' de piscina ameniza la lujosa y tranquila velada. "El 60% de nuestros clientes son de fuera de España, predominando los huéspedes de países árabes".

