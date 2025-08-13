Publicidad
Joaquín Sánchez y Susana Saborido sobre Emparejados: "Aquí todo pasa de dos en dos"
La pareja de presentadores nos habla de las novedades de la nueva temporada de Emparejados que se estrenará muy pronto en Antena 3.
Joaquín Sánchez y Susana Saborido confiesan que no son unos presentadores al uso, "nos gusta participar en el programa y que se convierta en una charla entre amigos", ha aegurado el matrimonio que presenta Emparejados.
El formato en el que todo ocurre en pareja, involucra no solo a los invitados, sino a los presentadores y hasta el público. "Aquí todo pasa de dos en dos", ha afirmado Joaquín Sánchez sobre Emparejados. Un programa con el que viviremos grandes confesiones, sorpresas y sobre todo mucho sentido del humor de la mano de Joaquín y Susana. No te pierdas la nueva temporada de Emparejados, muy pronto en Antena 3.