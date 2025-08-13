Joaquín Sánchez y Susana Saborido sobre Emparejados: "Aquí todo pasa de dos en dos"

Joaquín Sánchez y Susana Saborido confiesan que no son unos presentadores al uso, "nos gusta participar en el programa y que se convierta en una charla entre amigos", ha aegurado el matrimonio que presenta Emparejados.

El formato en el que todo ocurre en pareja, involucra no solo a los invitados, sino a los presentadores y hasta el público. "Aquí todo pasa de dos en dos", ha afirmado Joaquín Sánchez sobre Emparejados. Un programa con el que viviremos grandes confesiones, sorpresas y sobre todo mucho sentido del humor de la mano de Joaquín y Susana. No te pierdas la nueva temporada de Emparejados, muy pronto en Antena 3.