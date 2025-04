Rubén Lijo, ingeniero eléctrico, sobre si el apagón se puede repetir: "Puede, pero la probabilidad es muy remota"

Tras el histórico apagón del lunes en España, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez se ha comprometido a "llegar hasta el fondo de este asunto", adoptar las "medidas necesarias" y acometer las reformas oportunas para que "no vuelva a ocurrir" un apagón generalizado como el vivida. También ha anunciado que va a "exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados".

Rubén Lijo, ingeniero eléctrico y profesor en la Universidad de Las Palmas, ha atendido este miércoles a Antena 3 Noticias para abordar lo ocurrido. En el momento del colapso, las energías renovables suponían el 78% del flujo energético. Al ser preguntado sobre ello, el ingeniero eléctrico señala que "realmente a día de hoy no se puede afirmar que algo tan concreto esté detrás de la causa del problema porque no se ha delimitado esa causa".

Ante la posibilidad de que el apagón se pueda repetir y repetir a corto plazo, destaca que "una cosa es lo posible y otra lo probable": "Puede volver a pasar, pero la probabilidad es la misma que hace cinco días y hace un año, es una probabilidad muy remota. Es una rareza. La lectura que yo haría es la contraria. Tenemos una red tan robusta que este tipo de sucesos no pasan constantemente, sino que ha sucedido ahora. Se esclarecerán causas, se exigirán responsabilidades, pero no es algo a lo que nos enfrentemos permanentemente en España ni en Europa".

El papel de las renovables

"Hemos tenido otras ocasiones en las cuales hemos tenido mayor penetración renovable. Entonces, habría que esperar al informe de Red Eléctrica de España para tener un detalle por menorizado y poder apuntar de una forma tan directa a una tecnología concreta y saber las causas específicas del fallo concreto que desencadenó toda la perturbación. Y eso no es rápido. En Tenerife en 2019, tuvimos un apagón a menor escala y se tardó más de dos días en averiguar por qué. Ahora prevemos que es algo más complejo porque implica un sistema eléctrico nacional e incluso eventos que han tenido que ver con conexiones con otros países", relata Lijo.

El experto destaca que "lo que sería prudente ahora mismo es tratar de no elaborar relatos a posteriori. Puede ser un poco oportunista que ante un hecho que es muy singular, que es muy improbable, dar a entender que podía pasar porque había poca nuclear o porque podría haber más baterías. O incluso porque si hubiera habido más renovables también habrían contribuido. Todo esto son argumentos que podrían hilarse o apoyar ciertas posturas. Pero claro, son argumentos a posteriori y ha sido un evento muy singular".

Rubén Lijo añade que "no necesariamente" a más energía renovable más vulnerabilidad. "Desde un punto de vista operativo y de integración renovable. El 28 de abril no había nada extraordinario en términos de renovables que había en el sistema. Sí es cierta una cosa. El funcionamiento tradicional de los sistemas eléctricos requiere de generadores síncronos que mayoritariamente no son renovables. Aunque la hidroeléctrica es renovable y es síncrona. Estos generadores nos fijan la frecuencia y nos proporcionan inercia en la red que al final esto es para amortiguar perturbaciones".

Lo que ocurre ahora mismo, dice, es que nos encontramos en un momento "hacia transiciones eléctricas más limpias y también, las renovables, tecnológicamente están preparadas para aportar emulación de inercia, que es un comportamiento equivalente al de los generadores síncronos y participar en las regulaciones de tensión y de frecuencia. Hay códigos de red de otros países que son muy exigentes en lo que piden a las renovables para que se comporten como las fuentes convencionales".

