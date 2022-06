Las claves de la crisis energética con Argelia: "Nos va a suponer un aumento del precio"

Alberto Priego es profesor de relaciones internacionales de la Universidad de Comillas. Cree que la guerra en Rusia es el factor fundamental que ha desencadenado la crisis con Argelia. Sostiene que a España le viene marcada de fuera su posición en el norte de África. "Rusia es un estado que quiere desestabilizar todo lo que tiene que ver con Occidente, está también desestabilizando Japón y por otra parte EEUU nos presiona para que privilegiemos la relación con Marruecos en lugar de hacerlo con Argelia".

De todo el gas que importamos durante todo 2021 el 42% venía de Argelia. Era el socio preferente y hoy ha caído a la segunda posición. El líder es EEUU que nos importa el 35,7% en barcos, luego Nigeria y Rusia. Argelia puede cortarnos el gas pero es improbable porque el 90% de su PIB depende de la exportación de gas por lo que además de a Italia le conviene exportárnoslo a nosotros.

La alternativa al gas argelino que llega mediante un gasoducto es importar gas licuado en un metanero que es más caro por barco que en un gasoducto. Hoy el 75% del gas ya viene en barco. Si Argelia nos corta el gas deberíamos traer más barcos de EEUU, de Nigeria, de Qatar o de Egipto. El problema es que en el mundo hay un número limitado de metaneros y ya están contratados así que la situación depende de la evolución a corto plazo de esta crisis.

Yolanda Moratilla es profesora de nuevas tecnologías energéticas en la Universidad Pontificia de Comillas. No ve probable que Argelia nos corte el gas ya que no es solo cerrar una válvula. El país necesitaría un tiempo si quieres reducir poco a poco ese caudal y la Unión Europea no les dejaría que redujese todo lo que entra a la Unión.

"Argelia reducirá todo lo que nos da a nosotros en función de todo lo que puedan aumentar lo que va a Italia"

"Ahora mismo el tener que suplir ese gas que ya no nos llega, la mitad de lo que podemos estar trayendo por barcos, nos va a suponer un incremento del precio del gas. Casi casi lo de menos va a ser el 15% que va al ciclo combinado porque además tenemos topado ese precio. Incrementaría un poco la factura por esa diferencia que tenemos que pagar pero sería realmente poco", apunta la experta.