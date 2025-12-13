Prisión provisional para un cirujano acusado de violar a una paciente sedada en un quirófano en Murcia

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Molina de Segura (Murcia) ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para un cirujano plástico detenido por la presunta violación de una paciente que se encontraba sedada durante una intervención quirúrgica.

Según ha publicado 'La Opinión de Murcia', los hechos ocurrieron el pasado jueves en un quirófano del hospital IMED Virgen de la Fuensanta, donde la mujer iba a someterse a una operación de pecho. Una vez anestesiada y ya en el área quirúrgica, dos enfermeras del centro detectaron una actitud que consideraron sospechosa por parte del facultativo, al observar movimientos que parecían de carácter sexual.

Las enfermeras grabaron lo ocurrido

Ante la gravedad de la situación, las dos profesionales sanitarias decidieron grabar con su teléfono móvil lo que estaba sucediendo y avisaron de inmediato a la dirección del hospital. Posteriormente, los hechos fueron denunciados ante la Policía.

Tras analizar las pruebas, los investigadores localizaron al cirujano en el domicilio de su madre, en Alicante, donde fue detenido como presunto autor de un delito de agresión sexual. El hombre pasó tres noches en los calabozos antes de comparecer este viernes ante la jueza, que acordó su ingreso en prisión provisional.

El detenido es de origen estadounidense, licenciado en Medicina y Cirugía por una universidad catalana y con una intensa actividad en redes sociales, donde presume de contar más de quince años de experiencia profesional. Según fuentes judiciales, no forma parte de la plantilla del hospital IMED.

El hospital IMED aclara que el cirujano no pertenece a su equipo

Tras conocerse el caso, el Grupo IMED Hospitales ha aclarado en un comunicado que el médico detenido no trabaja para el centro. Según explican, el cirujano alquiló un quirófano del hospital para realizar una intervención a una paciente de su consulta privada.

IMED confirma que las enfermeras que detectaron el comportamiento sospechoso sí forman parte de su plantilla y destaca que fue el propio hospital quien puso los hechos en conocimiento de la policía desde el primer momento. El grupo ha mostrado su total apoyo a las profesionales que denunciaron lo ocurrido y asegura que mantiene una colaboración "absoluta" con las autoridades y con la Justicia para el esclarecimiento de los hechos.

Además, ante la gravedad de la situación, el hospital estudia personarse en la causa en defensa de la víctima y de la integridad del propio centro. El cirujano, según ha podido confirmarse, trabaja en otro hospital de la Región de Murcia y cuenta también con una clínica estética en Madrid. La investigación judicial sigue abierta.

