Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Murcia

Tres mujeres más denuncian al cirujano plástico que presuntamente violó a una paciente sedada

Algunas mujeres a las que el doctor les ha realizado operaciones estéticas están nerviosas. Temen haber sido víctimas del doctor y por eso han presentado varias denuncias ante la policía para intentar averiguar si ellas también han sufrido tocamientos.

Centro donde operaba el cirujano señalado

Tres mujeres más denuncian al cirujano que violó presuntamente a una paciente sedada | antena3noticias.com

Publicidad

La voz de alarma la dieron dos enfermeras que trabajaban con el doctor. Vieron que realizaba movimientos sospechosos que les parecieron de carácter sexual con una paciente que estaba sedada. Entonces decidieron grabarlo con el móvil. Entregaron los vídeos a la policía y los agentes hablaron con la víctima para informarle de que podría haber sido víctima de una agresión sexual mientras permanecía dormida justo antes de la operación estética.

“Mi cliente por desgracia no puede saber lo que ocurrió porque estaba sedada y entonces fue la policía judicial la que le informó de que podía haber sido víctima de una agresión sexual con penetración. A partir de ahí ella quedó en shock y así sigue a día de hoy. Su deseo es que esto no haya ocurrido, pero no sabe nada” asegura Raúl Pardo-Geijo, abogado de la víctima.

El cirujano niega la agresión, pero las pruebas lo comprometen

Aparte de los vídeos hay otra prueba que podría arrojar luz a este suceso. “Parece ser que este señor sí que se cuidó muy bien de, cuando presuntamente realizó la acción, limpiar muy bien todos los genitales de cara a que no quedara ningún fluido. La única manera de que pueda existir o aparecer un fluido va a ser en las mallas que tiene mi representante y que vamos a entregar a la policía”, explica el letrado.

El cirujano permanece en prisión provisional desde el pasado viernes. Él niega los hechos. Dice que las imágenes que se ven en los vídeos están tomadas desde una perspectiva que tergiversa lo que estaba haciendo. Además, asegura que la paciente llevaba varias capas de ropa de quirófano que impedían el contacto sexual.

La presunta violación fue en un hospital privado de Murcia donde el doctor solía realizar sus operaciones de estética. Pero también alquilaba quirófanos en la Comunidad Valenciana y Madrid.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Los peligros de la heroína en pastillas: el resurgir de un viejo demonio en el infierno de las drogas

pexels-mart-production-7230269

Publicidad

Sociedad

Agüimes, en Gran Canaria

Robos y vandalismo en el antiguo centro de menores migrantes de Arinaga, en Gran Canaria

Centro donde operaba el cirujano señalado

Tres mujeres más denuncian al cirujano plástico que presuntamente violó a una paciente sedada

Blake Mitchell

Muere de forma trágica a los 31 años el 'influencer' Blake Mitchell

Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre en un barranco de La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria)
Gran Canaria

Hallan muerto al hombre desaparecido que practicaba barranquismo en La Aldea de San Nicolás

Fallece una mujer arrastrada por una ola en una playa de Baiona (Pontevedra)
Pontevedra

Muere una mujer arrastrada por una ola mientras hacía fotos en una playa de Baiona

Baliza V16
Tráfico

Nueva polémica por las balizas V16 que sustituyen a los triángulos: ¿Realmente evitarán accidentes?

A tan solo dos semanas de que su uso sea obligatorio, los expertos están cuestionando su usabilidad y seguridad

Ciudad de la justicia de Valencia
Palma de Gandía

Condenada a 23 años por degollar a su bebé tras el parto en Palma de Gandía

La Audiencia de Valencia considera probado que la niña nació viva y murió tras un corte en el cuello; la acusada confesó para ocultar el embarazo.

Imagen de archivo de drogas

Los peligros de la heroína en pastillas: el resurgir de un viejo demonio en el infierno de las drogas

GUARDIA CIVIL

La mujer asesinada en La Algaba (Sevilla) recibió 480 puñaladas, según la autopsia

Las monjas de Belorado denuncian "un secuestro" por parte de la Guardia Civil: "Les va a dar un yuyu"

Las monjas de Belorado denuncian "un secuestro" por parte de la Guardia Civil: "Les va a dar un yuyu"

Publicidad