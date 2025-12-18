Tres mujeres más denuncian al cirujano plástico que presuntamente violó a una paciente sedada

La voz de alarma la dieron dos enfermeras que trabajaban con el doctor. Vieron que realizaba movimientos sospechosos que les parecieron de carácter sexual con una paciente que estaba sedada. Entonces decidieron grabarlo con el móvil. Entregaron los vídeos a la policía y los agentes hablaron con la víctima para informarle de que podría haber sido víctima de una agresión sexual mientras permanecía dormida justo antes de la operación estética.

“Mi cliente por desgracia no puede saber lo que ocurrió porque estaba sedada y entonces fue la policía judicial la que le informó de que podía haber sido víctima de una agresión sexual con penetración. A partir de ahí ella quedó en shock y así sigue a día de hoy. Su deseo es que esto no haya ocurrido, pero no sabe nada” asegura Raúl Pardo-Geijo, abogado de la víctima.

El cirujano niega la agresión, pero las pruebas lo comprometen

Aparte de los vídeos hay otra prueba que podría arrojar luz a este suceso. “Parece ser que este señor sí que se cuidó muy bien de, cuando presuntamente realizó la acción, limpiar muy bien todos los genitales de cara a que no quedara ningún fluido. La única manera de que pueda existir o aparecer un fluido va a ser en las mallas que tiene mi representante y que vamos a entregar a la policía”, explica el letrado.

El cirujano permanece en prisión provisional desde el pasado viernes. Él niega los hechos. Dice que las imágenes que se ven en los vídeos están tomadas desde una perspectiva que tergiversa lo que estaba haciendo. Además, asegura que la paciente llevaba varias capas de ropa de quirófano que impedían el contacto sexual.

La presunta violación fue en un hospital privado de Murcia donde el doctor solía realizar sus operaciones de estética. Pero también alquilaba quirófanos en la Comunidad Valenciana y Madrid.

