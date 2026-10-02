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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Los Reyes visitarán Ceuta los días 13 y 14 de octubre en plena presión migratoria

Sigue en directo online la última hora de la crisis migratoria en Ceuta.

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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Los Reyes visitarán Ceuta los días 13 y 14 de octubre en plena presión migratoria | Europa Press

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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Ceuta afronta una situación de especial presión en su sistema de acogida mientras prepara la visita de los Reyes Felipe VI y Letizia, prevista para los próximos 13 y 14 de octubre. Será la primera vez que Felipe VI se desplace a las dos ciudades autónomas como jefe del Estado. La última visita de un monarca a Ceuta y Melilla se produjo en 2017.

El viaje se producirá aproximadamente dos meses y medio después del asalto a la frontera y en un contexto marcado por la llegada y acogida de menores migrantes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acompañará a los Reyes, aunque está previsto que viaje con ellos un ministro del Ejecutivo, cuya identidad todavía no ha trascendido.

Uno de los principales problemas que enfrenta actualmente Ceuta es la elevada ocupación de su sistema de protección de menores. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado que el Gobierno pretende acelerar los traslados de menores a distintos puntos de la península para reducir la presión sobre los recursos de la ciudad autónoma.

Rego ha señalado que Ceuta no puede afrontar por sí sola esta situación, y ha puesto sobre la mesa la existencia de unas 2.400 plazas disponibles en comunidades autónomas gobernadas por el PP y Vox.

La situación migratoria también ha vuelto a ocupar parte del discurso político. Tras confirmarse el viaje de los Reyes, Pedro Sánchez ha defendido la necesidad de abordar el fenómeno de la inmigración irregular, y ha apelado a un modelo de convivencia que, según sus palabras, no suponga imponer a la ciudadanía una determinada forma de vivir ni permanecer anclado en una visión idealizada del pasado.

Apuñalan a dos menores migrantes en La Marina

A esta situación se suma un nuevo episodio de violencia registrado este jueves en la zona de La Marina. La Policía Nacional intervino después de una reyerta en la que dos menores migrantes resultaron heridos por arma blanca.

Los dos jóvenes presentaban cortes en la zona de los tobillos, y fueron atendidos por los servicios sanitarios del 061 tras el aviso de los agentes.

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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El Gobierno hace público el listado de llamadas entre La Moncloa y Vivas

Este jueves, el Gobierno hizo público el listado de llamadas entre La Moncloa y Juan Vivas, para negar las acusaciones lanzadas por este el día de antes, en las que reprochó que “hizo 10 llamadas a Presidencia del Gobierno”, en los días previos a la entrada masiva de migrantes, “pero no logró hablar con Pedro Sánchez”.

Tras examinar el registro de las comunicaciones registradas en los teléfonos de Sánchez, Rubio, su director adjunto, y las correspondientes secretarias, fuentes gubernamentales explican que entre los días 27 y 30 de julio, La Moncloa intercambió un total de nueve llamadas con el Gabinete de Vivas “todas fueron diligentemente atendidas”.

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Una delegación de la Eurocámara visitará Ceuta el próximo mes

Los próximos 16 y 18 de noviembre está previsto que una delegación de la comisión de Libertades, Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, visite Ceuta, con el objetivo de conocer de primera mano la situación migratoria y humanitaria en la ciudad autónoma.

La misión contaba ya con el apoyo mayoritario del Partido Popular Europeo (PPE) y de los tres grupos de ultraderecha en la Eurocámara, pero necesitaba el visto bueno de la Conferencia de Presidentes (CoP) por ser una misión extra en el programa ya previsto.

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Juanma Moreno pide al Gobierno que "meta una marcha más" a Marruecos

Juanma Moreno pedía este jueves al Gobierno, que "meta una marcha más" para acelerar el retorno a Marruecos de las personas que entraron de manera irregular en Ceuta el pasado mes de julio.

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Denuncian la expulsión ilegal de un menor tutelado

La Fundación Raíces ha denunciado la expulsión ilegal de un menor marroquí, de 16 años, tutelado por la Ciudad Autónoma de Ceuta desde hace dos años y que contaba con autorización de residencia y trabajo en vigor.

La organización ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales ante el Tribunal de Instancia de Ceuta contra la Delegación del Gobierno en la Ciudad Autónoma.

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Vivas, sobre la visita de los Reyes a Ceuta: "Es muy importante"

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, se ha pronunciado sobre la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla el próximo 13 de octubre, y ha reconocido que: "Es una visita muy importante para Ceuta y para España. Se nota el apoyo de las estructuras del Estado, del Rey, a la causa de Ceuta. Está teniendo con Ceuta un trato muy considerado, muy implicado".

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Interceptan 83 migrantes irregulares en Murcia

Patrullas territoriales de El Algar y Cabo de Palos, en Cartagena, interceptaron este jueves en el punto de desembarco de Cala Reona, a los ocupantes de dos embarcaciones con un total de 83 migrantes irregulares, previamente detectadas por el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE).

En la primera embarcación viajaban 38 personas, entre ellas 30 varones adultos, una mujer y siete menores, mientras que en la segunda viajaban 45 varones adultos.

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: La visita de Sira Rego atrae a varios menores migrantes buscando la filiación

Este jueves, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, visitaba la barriada de El Príncipe, en Ceuta, y atraía a varios cientos de menores migrantes y mayores buscando la filiación.

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: La ministra acelerará el proceso del traslado de menores a la Península

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado que el Gobierno agilizará el traslado de menores migrantes a la península para aliviar la presión que soporta la ciudad autónoma, cuyo sistema de acogida funciona al 400% de su capacidad.

Ha defendió que es "imposible" que Ceuta se haga cargo sola de la situación y destacó que las cuatro comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox tienen disponibles 2.400 plazas.

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Marlaska defiende el "impacto cero" de Ceuta en el resto de la UE

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendía este jueves ante sus socios de la Unión Europea la rápida gestión por parte del Gobierno de la crisis en Ceuta.

Al mismo tiempo que les ha reclamaba "solidaridad operativa, financiera y política" y avisaba de que, a pesar de las críticas de algunas capitales, lo ocurrido en la ciudad autónoma ha tenido un "impacto cero" en el resto de la Unión Europea.

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Los Reyes viajarán a Ceuta y Melilla los días 13 y 14 de octubre

Los reyes finalmente sí viajarán a Ceuta y a Melilla. Serán los días 13 y 14 de octubre. Junto a ellos no viajará Pedro Sanchez, sí lo hará un ministro, pero por el momento se desconoce cual. Recordemos que la última vez que un jefe de estado visito las dos ciudades autónomas fue en 2017.

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo

Buenos días y bienvenidos a la última hora en directo de la crisis migratoria en Ceuta.

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