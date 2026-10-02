Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Los Reyes visitarán Ceuta los días 13 y 14 de octubre en plena presión migratoria

Ceuta afronta una situación de especial presión en su sistema de acogida mientras prepara la visita de los Reyes Felipe VI y Letizia, prevista para los próximos 13 y 14 de octubre. Será la primera vez que Felipe VI se desplace a las dos ciudades autónomas como jefe del Estado. La última visita de un monarca a Ceuta y Melilla se produjo en 2017.

El viaje se producirá aproximadamente dos meses y medio después del asalto a la frontera y en un contexto marcado por la llegada y acogida de menores migrantes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acompañará a los Reyes, aunque está previsto que viaje con ellos un ministro del Ejecutivo, cuya identidad todavía no ha trascendido.

Uno de los principales problemas que enfrenta actualmente Ceuta es la elevada ocupación de su sistema de protección de menores. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado que el Gobierno pretende acelerar los traslados de menores a distintos puntos de la península para reducir la presión sobre los recursos de la ciudad autónoma.

Rego ha señalado que Ceuta no puede afrontar por sí sola esta situación, y ha puesto sobre la mesa la existencia de unas 2.400 plazas disponibles en comunidades autónomas gobernadas por el PP y Vox.

La situación migratoria también ha vuelto a ocupar parte del discurso político. Tras confirmarse el viaje de los Reyes, Pedro Sánchez ha defendido la necesidad de abordar el fenómeno de la inmigración irregular, y ha apelado a un modelo de convivencia que, según sus palabras, no suponga imponer a la ciudadanía una determinada forma de vivir ni permanecer anclado en una visión idealizada del pasado.

Apuñalan a dos menores migrantes en La Marina

A esta situación se suma un nuevo episodio de violencia registrado este jueves en la zona de La Marina. La Policía Nacional intervino después de una reyerta en la que dos menores migrantes resultaron heridos por arma blanca.

Los dos jóvenes presentaban cortes en la zona de los tobillos, y fueron atendidos por los servicios sanitarios del 061 tras el aviso de los agentes.