Los vecinos de Maricarmen descubren su difícil situación tras años de silencio: "Ella no lo contaba"

La situación de Maricarmen ha provocado una importante movilización por la vivienda. Tras el acuerdo entre Urbagestión y el Ayuntamiento de Madrid, podrá regresar al edificio en el que ha vivido durante más de 70 años.

Juanjo, dueño de la pastelería situada bajo su vivienda, asegura en Y ahora Sonsoles que desconocían lo que estaba viviendo porque ella no lo contaba. Maricarmen continúa ingresada en el hospital Gregorio Marañón y se espera que pronto pueda volver a casa.