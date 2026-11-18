El PSOE ha expulsado provisionalmente a los diputados de la Asamblea de Ceuta, Melchor León y Sebastián Guerrero, después de que ambos apoyaran la aprobación inicial de los presupuestos de la Ciudad Autónoma, presentados por el Gobierno del PP. Esta decisión deja al grupo socialista con una sola integrante, Hanan Ahmed.

Los dos parlamentarios recibieron la notificación de su expulsión tras votar a favor de las cuentas de 2027 el pasado 10 de noviembre. La Gestora del PSOE de Ceuta había pedido que se rechazara el presupuesto, por lo que el partido considera que ambos rompieron la disciplina de voto.

El apoyo de ambos socialistas permitió que la aprobación inicial de los presupuestos saliera adelante. Ahmed, la única diputada socialista que permanece en el grupo, se abstuvo en aquella votación.

León, que ocupa la Vicepresidencia Primera de la Asamblea, ha rechazado que la medida responda únicamente a su forma de votar. En su opinión, la expulsión está relacionada con sus críticas a la gestión del Gobierno de España durante la entrada masiva de personas en Ceuta a finales de julio.

"Espero que resuelvan a mi favor por parte de la Comisión de Ética y Garantía y que el partido no se vuelva una dictadura como la que quiere conseguir Pedro Sánchez, callando a todas las voces críticas que no están de acuerdo con la política que está llevando», declaró en el programa Espejo Público.

Actuó para que se conozca "toda la verdad"

Además en un comunicado en redes sociales ha defendido que actuó para proteger los derechos y la seguridad de los ceutíes y para exigir que se conozca "toda la verdad" sobre lo ocurrido los días 30 y 31 de julio. También ha denunciado una «deriva autoritaria» del PSOE nacional, al que acusa de sustituir el debate por la imposición y la expulsión de las voces críticas.

Por su parte, Guerrero ha presentado una alegación al partido para pedir que reconsidere la decisión. El portavoz del grupo socialista ha solicitado que se le dé audiencia para explicar las razones de su voto favorable a las cuentas.

La presidenta de la Gestora del PSOE de Ceuta, Sandra López, ha asegurado a los periodistas que el procedimiento sigue abierto. Desde el partido, entienden que "a aquellas personas que no siguen las reglas de la dirección y los principios de las siglas que nos representan es entendible que se les tenga que abrir una propuesta de expulsión, que está en vías de resolución".