Cientos de denuncias a Herrero Brigantina por todo el país: ¿Nueva estafa piramidal?

Un equipo de Espejo Público se desplaza a Ponferrada en busca de respuestas ante la incesante cascada de denuncias. La sede central de la empresa fundada por Juan González Herrero, creció tanto en pocos años que muy pronto tuvo que instalarse en un polígono industrial de la ciudad leonesa, a las afueras. Allí se crea también una de sus principales filiales, NAIBC, North Atlantic Insurance Broker Company, entre otras muchas compañías, que vivían de la comercialización de productos de inversión con atractivos beneficios, pero no tan altos como para levantar sospechas entre los posibles clientes.

Al menos en una de las denuncias, al fundador de la empresa ya se le han impuesto medidas cautelares tras ser detenido el pasado diciembre. El magistrado de los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, acordó la retirada de su pasaporte ante el riesgo de fuga.

Las puertas principales de Herrero Brigantina y de NIBC, que fueran escenario grandilocuente de un video corporativo tiempo atrás, permanecen ahora cerradas a cal y canto. Pero averiguamos que existe una puerta trasera por donde, nos cuentan, siguen entrando los pocos empleados que aún acuden cada día a su puesto de trabajo. No nos permiten pasar, pero nos atiende brevemente uno de los empleados a través de un telefonillo.

Cuando preguntamos por algún responsable de las dos empresas que allí tienen su sede, nos comentan que no hay nadie, que ya no atienden al público y que cuando la gente va a reclamar sus ahorros y sus inversiones, les remiten a un correo electrónico que muy probablemente nadie atiende después como nosotros mismos hemos podido comprobar. Intentamos ponernos en contacto con los dos administradores que figuran como responsables de las dos compañías. Ninguno de los dos, nos quiere atender.

ASÍ FUNCIONABA HERRERO BRIGANTINA

Finalmente, una de las empleadas de la empresa matriz, que trabajó en la sede central del grupo de empresas, y tras una larga negociación accede a sentarse delante de nuestras cámaras. No quiere ser reconocida. Pero habla claramente de la forma en la que Herrero Brigantina era gobernada por el fundador de la correduría de seguros, Juan González Herrero.

"Desde que entré en la empresa empecé a notar cosas raras. En un primer momento la contabilidad no existía y no había dinero en caja como tienen que tener todas las aseguradoras. Juan González Herrero pedía a los trabajadores que hicieran cuadrar las cuentas. En algún momento lo pidió a través del director financiero. Esta gente no sabía hacer su trabajo y no conocían al detalle las finanzas de la empresa. Si sabían las salidas de dinero, los pagos se hacían a Juan, los pagos entre las empresas, además de hacerle traspasos constantemente. El dinero no iba donde se decía a los clientes que iba. Sino que se dedicaba a lo que convenía en cada momento, pagar nóminas, pagar oficinas... Y además el también facturaba a las empresas, como economista o porque daba supuestos cursos de formación. El socio mayoritario era él. No podíamos hablar entre nosotros para que no supiéramos lo que hacía cada departamento y a lo mejor si todos nosotros nos hubiéramos juntado, habríamos sabido que esto era un chiringuito desde el principio".

También nos cuenta que la separación de Juan González Herrero de su primera mujer y su boda con otra persona supone un cambio importante en las empresas. "Se casa con Kelly Galeano una mujer conocida en Ponferrada porque trabaja de camarera en un restaurante. Kelly llegó a ser Directora General y Directora de Recursos Humanos. No tenía estudios, es que casi no sabía ni manejar el Word. Y con ella llegan a la empresa también otras personas: las hermanas, los sobrinos y luego amigas que habían trabajado en un hotel. Les pusieron sueldos muy elevados, muy por encima de los demás."

Lo más fuerte fue a partir de finales del 22 cuando a demás de no pagar rescates decidieron patrocinar al Valencia.

Esta empleada nos explica que en una reunión celebrada en 2022, los responsables del grupo se jactaron de que en los últimos 3 años habían facturado 130 millones, "pero solo había en pólizas 40 millones de euros. Había 90 que nadie sabía dónde estaban. No supieron decir dónde estaba ese dinero".

POTENTE RED COMERCIAL

Juan González Herrero diseña una amplísima red comercial por todo el país. Se nutre de profesionales salidos de la banca y de otras empresas de servicios financieros que ya tenían una amplia cartera de clientes. A todos ellos les ofrecen los nuevos productos de Herrero Brigantina y muchos deciden invertir en esos nuevos productos, diseñados con condiciones muy interesantes como la garantía total de las cantidades invertidas.

Nos encontramos con María en León. La comercial en la que había confiado siempre porque siempre había sido prudente con su dinero, le propone entrar en Herrero Brigantina y aunque no conoce nada acerca de esa compañía, se confía y llega a invertir hasta 130.000 euros. Pero para su sorpresa le llega una carta de la Agencia Tributaria. "Se se me decía que si debía algo de dinero a Herrero Brigantina o aún quedaba por hacer algún pago, tenía que pasar por ellos porque acumulaban una deuda con Hacienda de 470 mil euros. Entonces fue cuando abrí los periódicos que nunca los abro."

María se movilizó. Era agosto de 2023. Fue a las oficinas y le aseguraron que sus inversiones estaban seguras. Pero igualmente presentó las peticiones de todo el dinero que tenía para rescatarlo al cien por cien. Ya no le importaban los posibles intereses. Quería su dinero. Pero el dinero no llegaba y le ofrecieron un plan de pagos. "Pasa el primer mes del plan de pago y nada. Y volví a la oficina y ya me dijo la comercial, muy afectada, que no había nada que hacer. Si no queda dinero estamos todos fastidiados. Yo estoy convencida que desde el día que entré, mi dinero nunca ha ido a ningún fondo de inversión. A día de hoy estoy convencida"