El 'caso Patricia Conde' reabre el debate sobre la lista de morosos de Hacienda: "Pagar la deuda no siempre basta para salir"

A raíz del debate, la socia directora de Hemina Abogados y Asesores Tributarios, Patricia Abad, aclara que saldar una deuda no garantiza automáticamente la exclusión de esa lista.

Según explica la fiscalista, la inclusión en el listado de morosos responde a un procedimiento administrativo previo en el que el contribuyente ha tenido la oportunidad de conocer la deuda, recurrirla, solicitar su suspensión o pedir un aplazamiento.

"No te excluyen de la lista solo si has podido pagar, sino si has pedido que suspendan o aplacen la deuda", señala Abad. En este sentido, recuerda que la publicación del listado se elabora con las deudas existentes a 31 de diciembre del año anterior, por lo que el momento en el que se regulariza la situación resulta determinante.

Todas las deudas se saldan igual

"Hay dos casos diferenciados: uno es que se confunda al contribuyente, que es una aberración y en ese caso la Administración tendría responsabilidad; otra cosa distinta es que aparezca el nombre de una persona que realmente fue morosa", explica.

La experta añade que, aunque posteriormente se pague la deuda, si el afectado no recurrió o no realizó las reclamaciones oportunas durante la tramitación del expediente, la Administración no incurre en responsabilidad por haber publicado su nombre.

Abad también aclara que el importe de la deuda no modifica el sistema de pago. Tanto una deuda de 1.000 euros como otra de varios millones se abonan mediante transferencia bancaria, aunque cuando el importe supera los 50.000 euros, la solicitud de un aplazamiento suele exigir la aportación de garantías.

Otro aspecto que suele generar dudas es la transmisión de las deudas tributarias. En este sentido, la fiscalista recuerda que las obligaciones con Hacienda pueden heredarse, del mismo modo que ocurre con una hipoteca sobre una vivienda. "Es igual que si heredas un piso con una hipoteca", resume.

Las explicaciones de la experta llegan en plena polémica por las críticas de Patricia Conde a la actuación de Hacienda y mientras continúan sucediéndose los casos de contribuyentes conocidos que aparecen en la lista de grandes deudores, como el de la familia Moro, un instrumento que cada año reabre el debate sobre el equilibrio entre la transparencia fiscal y el derecho al honor de los afectados.