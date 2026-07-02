¿Cuánto puede aguantar una persona sin comida ni agua como los atrapados en el terremoto de Venezuela?

El último balance del terremoto de Venezuela deja al menos 2.295 fallecidos y 11.267 heridos. En el país no se pierde la esperanza de poder seguir rescatando vidas y por ello la presidenta encargada Delcy Rodríguez ha anunciado que las labores de búsqueda y rescate de supervivientes continúan.

Los efectivos de rescate intentan rescatar a las últimas personas atrapadas. Todavía hoy, una semana después de que se produjera el seísmo algunas víctimas siguen bajo los escombros de las estructuras que se vinieron abajo con el temblor. Uno de los casos más mediáticos que ha estremecido a medio mundo es el de Hernán. El joven permanece atrapado bajo 3 pisos. Más de 100 hombres intentan lo imposible con trabajos de rescate para poder liberarle. Los efectivos le facilitan suero para poder resistir tantos días atrapado.

"El nivel de superviviencia depende de las condiciones iniciales"

Mar Casal, médica de urgencias, explica que el índice de supervivencia sin comer ni beber depende de las condiciones en las que se encuentre el individuo. Una persona sin agua puede sobrevivir entre 3 y 5 días y si toma agua pero no comida podría llegar a vivir 3 semanas en condiciones normales.

Los efectivos de rescate introducen con una manguera agua con suero glucosado para quienes están aún bajo los escombros. Las personas que trabajan en los rescates intentarán darles todos los nutrientes que sea necesario para que se vaya manteniendo con el paso de los días.

Explica además que en en este tipo de catástrofes queda un síndrome postraumático a los supervivientes, aunque en este caso al ser un chico joven es algo que suele desaparecer. Destaca que más allá del tema psicológico hay que tener en cuenta los días que vienen ahora porque está aplastado y toda la estructura ósea y de nervios la tiene comprometida. Respecto al descanso, asegura que sí puede quedarse dormido pese a su situación aunque no con un clico del sueño normal. "Con el agotamiento, el cansancio y el estrés una persona cae rendida", añade.

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