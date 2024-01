Casas por 3.000 euros. 'Agentes inmobiliarios' de pisos okupados se anuncian en Tik tok

Pulsamos en la app de la popular red social de vídeos cortos. Entre entretenimientos más o menos banales nos llama la atención una larga hilera de anuncios: “piso en Parla ´pal´ primero que lo quiera”. La patada ortográfica nos avisa de que no se trata de una agencia inmobiliaria al uso. Y es que los pisos que anuncian, uno tras otro y con vídeos mostrándolos… están “okupados”. Y se ofertan a quien quiera "okuparlos" a su vez. Son auténticas agencias inmobiliarias de la "okupación".

Por tres o cuatro mil euros tiene su piso con agua, luz y cerradura a estrenar

Nos desplazamos hasta Leganés. Ahí sabemos de un piso que ha sido "okupado" de esta innovadora manera. Nos abre una mujer con un bebé en brazos: “lo conseguí por una amiga que me pasó el número. Contacté por whatsapp y me lo quedé por tres mil euros”. Nos cuenta que estaba buscando algo para alquilar, pero le pedían llevar trabajando al menos un año para poder firmar, así que contactó con la cuenta de tik tok que ofrecía ese piso. Nos muestra la casa, sabe que pertenece a un banco: “un chico me citó, me lo enseñó y me dio las llaves”.

Los vídeos muestran con detalle el número de habitaciones y las calidades

Música estridente y "emojis" adornan estos vídeos comerciales. Una voz en off recorre los pisos: “mira, esto es la cocina. Está muy muy bien, con su agüita. Este es el comedor con su oficina y todo. Precio por privao”. Luis G. Botello ha denunciado decenas de anuncios como éste. Representa desde su despacho a fondos de inversión y a particulares propietarios de los inmuebles. Asegura que los niveles de "okupación" se han duplicado como consecuencia de esta nueva variante delictiva. “Son agencias inmobiliarias de la okupación donde se ha profesionalizado el delito. Se sienten por encima de la ley y ofertan sus servicios por redes sociales. Puedes pedir incluso la zona que quieres”.