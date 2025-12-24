La carta de Nicolás Redondo a Papá Noel: "Pedro Sánchez no me iba a aceptar en el PSOE"

Hoy es Nochebuena y, aprovechando la fecha más mágica del año, en Espejo Público le hemos pedido a Nicolás Redondo que escriba su particular carta a Papá Noel… del Partido Socialista. Una misiva en la que deja claro, desde el inicio, que no se siente especialmente cómodo con el formato: "He escrito poco y pido disculpas porque no sé leer bien", comenzaba diciendo.

¿Qué le pide al PSOE de cara al futuro?

Redondo explicaba que, "por edad, soy más monárquico que de Papá Noel". Aún así en su carta de Navidad, cuestiona la "relación de Pedro Sánchez con Otegi, que la describe como una persona en la que el presidente "siempre supo que podía confiar", y critica que los escándalos de corrupción no hayan provocado una ruptura clara con sus socios parlamentarios.

Por otro lado, señala cómo otros dirigentes socialistas han optado por marcar distancias con el PSOE "no como otros se han puesto a protestar y a separarse del PSOE" y añade que "Illa ha dicho que el PSC no es el PSOE".

El exdirigente socialista también se detiene en los resultados electorales del PSOE en comunidades como Extremadura, que califica de "desastre", aunque reconoce los "sacrificios personales y familiares" que, a su juicio, ha hecho Pedro Sánchez. Advierte de que situaciones similares podrían repetirse en territorios como Aragón o Andalucía. Añade que "España es una nación, no una especie de tribus".

Nicolás deja claro que no pide nada al presidente ni aspira a regresar al PSOE, formación de la que se declara fuera y con la que asegura no sentirse identificado en su actual etapa. "Sánchez no me iba a aceptar en el PSOE y yo estoy encantado de no estar en ese PSOE", señala en la carta.

