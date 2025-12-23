Segundo 24 de Rosa en Pasapalabra, a una del bote de 2.542.000 euros en El Rosco: ¿milagro de Navidad?

Cuando quedan muy pocos días para terminar el año 2025, en la víspera de Nochebuena y aún con la resaca de la Lotería de Navidad, la sorpresa ha saltado en Pasapalabra. ¿Cae el mayor bote de su historia? La tensión se ha disparado en el plató: ¡Rosa se ha situado a una sola letra de ganar 2.542.000 euros! Es su segundo 24 en El Rosco. ¿El definitivo? Quizá el despiste de Roberto Leal con la concursante al inicio del programa tenía algo de profético.

Rosa ha comenzado la prueba avisando de que podría ser su día: arranque de once aciertos. De hecho, ha sorprendido a Manu con una primera vuelta rapidísima, completada con 22 letras en verde. Después, la coruñesa ha preferido frenar y pensar bien las respuestas pendientes.

Manu ha tenido la oportunidad de ir acercándose. Lo ha hecho con seguridad y una tranquilidad propia de un veterano. Aunque su rival reclamaba los focos, el madrileño se ha reivindicado con una remontada de mérito: de los 8 a los 21 aciertos.

En ese momento, parecía un duelo más. Sin embargo, Rosa ha decidido creer en sí misma porque se veía con opciones. Ha sumado otro acierto complicado, y otro más: ¡tenía 24! Sólo había vivido esa situación otra vez, el pasado 16 de septiembre.

Llegaba la hora de la verdad: de afrontar la Y que tenía pendiente, el “apellido del periodista que fue editor del diario británico The Sun entre 1972 y 1975”. Sólo le quedaban dos segundos. Manu, a su lado, estaba expectante: podría suponer también su despedida de Pasapalabra después de 408 programas, tantos como los que ha ido creciendo el bote hasta llegar a 2.542.000 euros. Rosa tenía una respuesta en su mente… y la ha dado. ¿Milagro de Navidad? ¡Descúbrelo en el vídeo de este Rosco histórico!