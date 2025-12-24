Gian Caster, el joven que se ha hecho viral por decir que aunque es gay vota a Vox: "Muchos marroquíes me sueltan comentarios homófobos"

Gian Caster se convirtió en una personalidad viral después de grabar un vídeo en el que contaba que es gay y vota a Vox. Después de este vídeo recibió una oleada de insultos en las redes sociales. "Me han insultado y me han dicho de todo pero para mí los comentarios son lo de menos".

Entiende algunas directrices de Vox como el hecho de que no se tenga que mostrar la bandera LGTBIQ+ en lugares públicos. Una medida que entiende "porque claramente es anticonstitucional hacer eso".

"Estoy cansado que se banquee el islamismo radical"

Este joven apoya además otras cruzadas de Vox como la que denomina la "lucha contra el islamismo radical". "Estoy cansado de que se banquee al islamismo radical que no es bueno para las mujeres ni para los gays. En Cataluña muchos extranjeros ejercen el islamismo radical", añade.

Reside en Canarias donde, asegura, muchas veces se han parado a mirarle mal y le han soltado comentarios homófobos muchos marroquíes. Sobre leyes consolidadas como la del matrimonio homosexual afirma que no cree que tenga que agradecer nada a Zapatero. "Matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer", sostiene.

Condena muchos de los comentarios de los que es blanco en las redes sociales junto a su pareja como aquellos que le definen como alguien 'con pinta de panchito' con un novio con pinta de ser asesino en Texas.

