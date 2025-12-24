Sufre un acortamiento de pene de 6 centímetros tras una operación: "Usted opéreme, mi pene es una alcayata"

Un hombre que sufrió un acortamiento del pene ha sido indemnizado con 20.000 euros. Este sujeto quedó sin posibilidad de tener relaciones sexuales tras la operación y vio disminuido notablemente el tamaño de su órgano sexual.

El acortamiento fue de 6 centímetros. El hombre quería operarse porque tenía un problema de curvatura y de dolor en el pene y solicitó asistencia médica.

"El problema es que no hubo medición previa del pene"

La uróloga Blanca Madurga cuenta que no hubo medición previa del pene. "No se sabe de dónde se partía y no consta. Seguro que un buen andrólogo le puede ofrecer una solución a su problema", apunta.

Destaca la experta que a nivel mental esta circunstancia te tiene que mermar mucho. "El problema es que no ha habido mala praxis, la cirugía ha sido la adecuada pero no se le informó correctamente y eso es importantísimo".

La sanitaria señala que el paciente tiene que conocer las consecuencias de cualquier tipo de intervención quirúrgica. "La mayoría de los pacientes cuando se lo estás explicando pasan y dicen: "Usted opéreme, me duele, mi pene es una alcayata y es imposible la penetración".

Insiste la experta en que en este tipo de casos es fundamental la obligación del médico de detallar el procedimiento al que se va a someter el paciente.

