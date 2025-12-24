Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Indemnización

Sufre un acortamiento de pene de 6 centímetros tras una operación: "Usted opéreme, mi pene es una alcayata"

La uróloga Blanca Madurga asegura que muchos de los pacientes que sufren acortamiento de pene en intervenciones no consultan los efectos de estas operaciones. "La mayoría dice: "Usted opéreme, tengo el pene como una alcayata".

Indemnizado por cortarle el pene.

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

Un hombre que sufrió un acortamiento del pene ha sido indemnizado con 20.000 euros. Este sujeto quedó sin posibilidad de tener relaciones sexuales tras la operación y vio disminuido notablemente el tamaño de su órgano sexual.

El acortamiento fue de 6 centímetros. El hombre quería operarse porque tenía un problema de curvatura y de dolor en el pene y solicitó asistencia médica.

"El problema es que no hubo medición previa del pene"

La uróloga Blanca Madurga cuenta que no hubo medición previa del pene. "No se sabe de dónde se partía y no consta. Seguro que un buen andrólogo le puede ofrecer una solución a su problema", apunta.

Destaca la experta que a nivel mental esta circunstancia te tiene que mermar mucho. "El problema es que no ha habido mala praxis, la cirugía ha sido la adecuada pero no se le informó correctamente y eso es importantísimo".

La sanitaria señala que el paciente tiene que conocer las consecuencias de cualquier tipo de intervención quirúrgica. "La mayoría de los pacientes cuando se lo estás explicando pasan y dicen: "Usted opéreme, me duele, mi pene es una alcayata y es imposible la penetración".

Insiste la experta en que en este tipo de casos es fundamental la obligación del médico de detallar el procedimiento al que se va a someter el paciente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

La carta a Papa Noel de Nicolás Redondo.

La carta de Nicolás Redondo a Papá Noel: "Pedro Sánchez no me iba a aceptar en el PSOE"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

“¡No tiramos!” José María da órdenes a su nieta Yolanda

“¡No tiramos!” José María da órdenes a su nieta Yolanda

Carmen y Martina sorprenden en La ruleta de la suerte con un regalo muy especial

Carmen y Martina sorprenden en La ruleta de la suerte con un regalo muy especial

El gay de Vox.

Gian Caster, el joven que se ha hecho viral por decir que aunque es gay vota a Vox: "Muchos marroquíes me sueltan comentarios homófobos"

Patricia Conde
Entrevista

Patricia Conde se estrena como concursante en El Desafío: “Yo puedo con esto y con más”

Milhojas de turrón
Para 6-8 personas

Receta fácil y casera de aprovechamiento para Navidad: milhojas de turrón de Eva Arguiñano

Discoteca
DNIs falsos entre menores

DNIs y pasaportes falsos “a golpe de click”: así operaba la red que investiga la Policía

La Policía investiga una presunta mafia dedicada a la venta de DNIs y pasaportes falsos a menores de edad, un negocio que funcionaba con sorprendente facilidad y rapidez para que éstos accediesen a discotecas sin tener aún la edad legal.

Indemnizado por cortarle el pene.
Indemnización

Sufre un acortamiento de pene de 6 centímetros tras una operación: "Usted opéreme, mi pene es una alcayata"

La uróloga Blanca Madurga asegura que muchos de los pacientes que sufren acortamiento de pene en intervenciones no consultan los efectos de estas operaciones. "La mayoría dice: "Usted opéreme, tengo el pene como una alcayata".

Garbanzos con pollo y calabaza, de Arguiñano: "Para los que no sepáis qué hacer hoy"

Garbanzos con pollo y calabaza, de Arguiñano: "Para los que no sepáis qué hacer hoy"

Karlos, Joseba y Eva Arguiñano

Karlos Arguiñano: menú ligero, socorrido y fácil de última hora para Nochebuena y Navidad

Navidad entre rejas.

Así van a pasar la nochebuena Ábalos y Koldo: cordero, pavo o entrecot y de postre, melocotón en almíbar

Publicidad