Entrevista
Patricia Conde se estrena como concursante en El Desafío: “Yo puedo con esto y con más”
La presentadora nos ha desvelado el motivo por el que ha decidido estar en la sexta temporada y ha analizado a los rivales que tendrá por compañeros en El Desafío.
Patricia Conde se ha animado a ser concursante de El Desafío gracias a Susi Caramelo, “me escribió Susi y me dijo que habían pedido mi teléfono y me hizo mucha ilusión” ha asegurado la concursante.
Patricia Conde ha explicado que todos los exconcursantes con los que ha hablado están deseando volver por lo que no tuvo que pesárselo mucho formar parte de la sexta temporada de El Desafío.
“Yo creo que soy más fuerte de lo que creo y tengo capacidad para concentrarme” ha confesado Patricia Conde sobre sus puntos fuertes como concursante del programa. La concursante ha querido dejar claro que su lema es “yo puedo con esto y con más” y lo lleva por bandera.
A la hora de analizar a sus compañeros, la presentadora ve cómo rivales a Eva Soriano y destaca a Jessica Goicoechea o María José Campanario. “A nosotras cuanto más nos dicen que no podremos superar algo, nos crecemos, a las chicas las veo muy fuerte” ha asegurado Patricia Conde.
La concursante espera poner en práctica su teoría de las valoraciones del jurado, “creo que tengo la capacidad de entenderlo” ha asegurado Patricia Conde al recalcar que “la aceptación es algo que siempre he llevado muy bien”.
