Carmen y Martina sorprenden en La ruleta de la suerte con un regalo muy especial

Hoy es un día muy especial: es Nochebuena y en La ruleta de la suerte también se celebra. Por ello, el programa ha reunido en el plató a abuelos y nietos como concursantes.

Entre ellos, se encuentran Carmen y Martina, que durante su presentación han hablado de su familia y de la ilusión que les hacía participar juntas. Pero, sobre todo, han querido sorprender a todas las personas presentes en el plató con un regalo para el equipo del programa.

Se trata de unas galletas personalizadas inspiradas en La ruleta de la suerte. A Jorge Fernández le ha encantado este detalle y ha confesado que están deseando probarlas.