MEJORES MOMENTOS | 24 DE DICIEMBRE
Carmen y Martina sorprenden en La ruleta de la suerte con un regalo muy especial
Jorge Fernández no ha podido ocultar su entusiasmo ante el detalle que han llevado las concursantes al plató.
Hoy es un día muy especial: es Nochebuena y en La ruleta de la suerte también se celebra. Por ello, el programa ha reunido en el plató a abuelos y nietos como concursantes.
Entre ellos, se encuentran Carmen y Martina, que durante su presentación han hablado de su familia y de la ilusión que les hacía participar juntas. Pero, sobre todo, han querido sorprender a todas las personas presentes en el plató con un regalo para el equipo del programa.
Se trata de unas galletas personalizadas inspiradas en La ruleta de la suerte. A Jorge Fernández le ha encantado este detalle y ha confesado que están deseando probarlas.
