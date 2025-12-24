Bahar entra en pánico: Umay y Parla aparecen heridas y la noche acaba en tragedia para los Yazuzoğlu

Seren y Uras han llegado a la mansión anunciando su reconciliación. Bahar ha intentado sonreír, pero su nuera ha notado que algo no encajaba y le ha preguntado si no se alegraba. Entonces, le ha dicho que sí, pero que no puede quedarse tranquila sin decirles algo: “No preguntes cómo lo encontré ni cómo pasó, pero tengo el disco duro”.

Uras se ha venido arriba. Ha dicho que por fin podrá demostrarlo todo. Según él, nadie le creyó cuando afirmó que Maral lo besó “a la fuerza”. Ha tomado la iniciativa y ha ido a por su portátil para ver en familia el vídeo.

Su esposa le ha recordado que con esa prueba podría divorciarse. Él ha dicho que lo sabe, pero le ha pedido que confiara en él. Ha conectado el disco duro, decidido a que “todas lo vieran”. Pero en cuanto ha abierto los archivos, se han quedado helados: estaba vacío. No había nada.

Entonces, Uras ha mirado a su madre y ha explotado: “¿Mamá? ¿Cómo que vacío?”. Bahar también se ha quedado sin palabras. Y entonces él ha aprovechado el golpe para girarlo a su favor: ha acusado a Bahar de intentar “poner a prueba” su matrimonio.

Y cuando parecía que todo quedaba en un caos imposible, Seren ha mirado a Bahar y le ha agradecido que no le ocultara nada. Pero, acto seguido, ha soltado la bomba: ella sí tiene los vídeos originales. Se los dio Maral.

Uras se ha quedado de piedra. “¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que los tienes?”, ha repetido sin poder reaccionar. En ese instante, han llamado a la puerta. Bahar ha abierto y ha encontrado a Umay y Parla muy malheridas, como si acabaran de sobrevivir a una paliza.