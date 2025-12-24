Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Rodríguez Ibarra pide al PSOE que deje gobernar a Guardiola: "Sabemos hasta donde pueden llegar, pero Vox me horroriza"

El expresidente de la Junta de Extremadura ha propuesto facilitar la elección de la candidata del PP para que el partido de Abascal no entre en el gobierno regional.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra

Europa Press

Daniel Caballero
Publicado:

Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de la Junta de Extremadura y el presidente que más tiempo ha estado gobernando, 24 años en las que ganó seis elecciones consecutivas, todas a las que se presentó, llegando a conseguir 39 escaños en 1991.

Con la llegada de Guillermo Fernández Vara, el PSOE consiguió volver a gobernar, sumando 28 años consecutivos de gobierno, con un solo tropiezo en 2011. Sin embargo, hace dos años, pese a que Fernández Vara fue el candidato más votado, no consiguió gobernar. En estas últimas elecciones, el PSOE de Extremadura se ha dado el batacazo y Rodríguez Ibarra, ahora uno de los barones más respetados dentro del Partido Socialista, ha declarado en Espejo Público, que quiere que el partido se abstenga y permita gobernar a Guardiola antes que "permitir que Vox meta las manos en Extremadura".

"Si todos los partidos nos quedamos quietos sin hacer nada, como viendo un partido de tenis, Guardiola no podría ser presidenta en enero y habría que repetir elecciones, pero eso no le interesa a Extremadura", afirmaba el expresidente. En ese sentido, se ha mostrado resignado ante un gobierno del PP en la comunidad, considerando que la hoja de ruta debería ser facilitarle las cosas a Guardiola, para que no tenga que pactar con Vox su investidura.

"Supongamos que el PP elige como socio a Vox, condiciona decisivamente el gobierno, eso no interesa a los socialistas porque todo lo que hemos hecho durante 36 años corre el riesgo de desmoronarse si Vox mete las manos en el gobierno del PP", afirma. "Sabemos lo que hace el PP porque ha gobernado cuatro años aquí y sabemos hasta dónde puede llegar, pero de Vox solo tenemos las declaraciones del señor Abascal que a mi me aterran y me horrorizan", ha aseverado.

Señala al Gobierno Central

Durante las elecciones y tras ver los resultados, han sido muchas las voces que han señalado al candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, como principal responsable de los malos resultados. De hecho, el propio Gallardo anunció su renuncia como máximo representante extremeño tras el recuento de votos. Sin embargo, para Rodríguez Ibarra el problema radica en escalas más altas del partido, concretamente en el Gobierno de Pedro Sánchez:

"Lo que ha pasado en Extremadura no tiene que ver con el candidato y si es bueno o no. Esto tiene una altura nacional y los extremeños que votaban al PSOE y han dejado de hacerlo es porque no están de acuerdo con cómo está actuando el PSOE en el Gobierno central", remarcó. A su vez, quiso romper una lanza en favor del excandidato socialista, asegurando que "Gallardo ha sido tratado cruelmente, yo no he visto una campaña en la que se hayan dicho tantos disparates como en la suya. Yo creo en su inocencia y por eso he apoyado su candidatura. Si suponemos que en mayo que es el juicio sale inocente, ¿Quién va a salir a pedirle disculpas? Ya ha dimitido, dejémosle en paz".

Por último, el exmandatario ha analizado la situación general del partido y ha sugerido que la estrategia actual del Gobierno "da la sensación que algunas veces desea que Vox gane mucha fuerza para que vuelva el voto socialista en las generales, pero la sanidad y la educación depende de las comunidades autónomas. Si perdemos las comunidades autónomas, aunque ganemos las generales, podríamos perder muchos derechos. Vox, entre otras cosas, quiere suprimir las autonomías. Yo he vivido en un estado dictatorial y sin autonomías y se lo que ha significado para Extremadura", concluye Rodríguez Ibarra.

