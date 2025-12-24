Antena3
Karlos Arguiñano: menú ligero, socorrido y fácil de última hora para Nochebuena y Navidad

Para todos aquellos rezagados que aún no saben qué cocinar en Nochebuena o Navidad, Karlos Arguiñano tiene recetas fáciles y rápidas para todos los gustos: entrantes, carnes, pescados, ensaladas, sopas... ¡Elige la que más se ajuste a tus necesidades!

Cocina abierta de Karlos Arguiñano

Si te ha surgido por sorpresa una cena de Nochebuena o una comida de Navidad, y no sabes qué puedes preparar, toma nota de estas recetas que te proponemos de Cocina abierta de Karlos Arguiñano.

Hay platos muy variados, rápidos, sencillos y fáciles de elaborar que te pueden salvar en el último momento.

Entrantes y aperitivos

Para comenzar este menú festivo podemos servir una receta clásica de huevos rellenos que nunca falla. Y si buscas algo que puedas servir sin necesidad de cubiertos, también puedes elaborar alguna brocheta sencilla de salmón con melón o de langostinos.

Las recetas de patés y hummus también son rápidas y sencillas de elaborar. Puedes optar por un paté de mejillones o hummus de aguacate, acompañados de tostaditas siempre te quedarán genial.

Karlos Arguiñano: receta de hummus de aguacate, un aperitivo perfecto para compartir

Si después de ver estas recetas no te convence ninguna, también puedes ver otras tapas y aperitivos sencillos y fáciles de elaborar de Karlos Arguiñano.

Ensaladas

Las ensaladas siempre son bien recibidas en cualquier menú festivo, porque gracias a su ligereza y frescura, podrás seguir disfrutando de estas comidas familiares tan copiosas.

Te proponemos una ensalada de espinacas con pollo, anacardos y aguacate, otra de tomate y burratina con pesto, ensalada de melón asado con jamón y tomate concassé, o de judías verdes con patata nueva.

¡Se ha puesto de moda! Ensalada de tomate y burratina con pesto, de Karlos Arguiñano

Sopas y cremas

En estas fechas quizá las sopas de pescado sean las más demandadas, pero no las únicas que son fáciles y ricas. Karlos Arguiñano nos ha enseñado cómo se hace una sopa de pescado con calabaza, que se sale de lo habitual y queda de 10.

Aunque probablemente la sopa más fácil y rápida sea esta que ha elaborado Arguiñano de patata y puerro. La sopa de mejillones también es de fiesta y sale a muy buen precio. Y si prefieres que sea fría tienes que probar la sopa de melón, jamón y menta.

Sopa fría de melón, jamón y menta, de Arguiñano: "Una receta de poco trabajo pero con fundamento"

También puedes encontrar otras ideas de recetas sencillas de sopas y cremas ideales para Nochebuena, Navidad o cualquier otro festivo en este enlace.

Carne

El solomillo es de las mejores opciones porque lo puedes hacer a la plancha y acompañarlo de diferentes salsas. Hay una variedad importante: solomillo de cerdo con salsa de melocotón, con salsa de queso azul, solomillo con foie, solomillo de cerdo al whisky...

Receta súper fácil de solomillo de cerdo al wishky, de Karlos Arguiñano

Otra opción fácil y que les encanta a los más pequeños son los flamenquines con puré de patata o incluso unas albóndigas con salsa de cebolla.

Y si aún necesitas más recetas de carne que sean festivas, aquí te proponemos otras ideas.

Pescados y mariscos

Una opción muy saludable y más ligera que la carne son los pescados y mariscos. Karlos Arguiñano ha elaborado una receta de salmón con patatas y champiñones muy fácil y rápida, porque solo el salmón tarda 3 minutos en estar listo.

Los filetes de gallo con patatas panadera y refrito de ajo también es otra receta ligera y rápida. Toma nota del refrito de ajo que lleva, porque se lo puedes añadir a cualquier otro pescado que hagas a la plancha.

Filetes de gallo con patatas panadera y refrito de ajo: receta casera, equilibrada y rica a rabiar de Karlos Arguiñano

Para marisco, lo mejor es la receta de bocados de langostino y bacon con salsa agridulce o la receta de gambones al horno. No se tarda nada en elaborarlas y así te quitas el gusanillo de marisco sin gastar mucho.

Arguiñano elabora gambones al horno: "En 5 minutos tienes listo un plato de marisco a buen precio hecho en casa"

Postres

Como colofón a un menú espectacular, tenemos la mejor recopilación de postres rápidos y sencillos que ha elaborado Karlos Arguiñano. Algunos de ello apenas te llevarán 10 minutos hacerlos, y están todos increíblemente deliciosos.

Bocados de tiramisú, de Karlos Arguiñano: "Una receta tan fácil que pueden hacer hasta los niños"
