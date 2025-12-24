Karlos Arguiñano: menú ligero, socorrido y fácil de última hora para Nochebuena y Navidad

Si te ha surgido por sorpresa una cena de Nochebuena o una comida de Navidad, y no sabes qué puedes preparar, toma nota de estas recetas que te proponemos de Cocina abierta de Karlos Arguiñano.

Hay platos muy variados, rápidos, sencillos y fáciles de elaborar que te pueden salvar en el último momento.

Entrantes y aperitivos

Para comenzar este menú festivo podemos servir una receta clásica de huevos rellenos que nunca falla. Y si buscas algo que puedas servir sin necesidad de cubiertos, también puedes elaborar alguna brocheta sencilla de salmón con melón o de langostinos.

Las recetas de patés y hummus también son rápidas y sencillas de elaborar. Puedes optar por un paté de mejillones o hummus de aguacate, acompañados de tostaditas siempre te quedarán genial.

Si después de ver estas recetas no te convence ninguna, también puedes ver otras tapas y aperitivos sencillos y fáciles de elaborar de Karlos Arguiñano.

Ensaladas

Las ensaladas siempre son bien recibidas en cualquier menú festivo, porque gracias a su ligereza y frescura, podrás seguir disfrutando de estas comidas familiares tan copiosas.

Te proponemos una ensalada de espinacas con pollo, anacardos y aguacate, otra de tomate y burratina con pesto, ensalada de melón asado con jamón y tomate concassé, o de judías verdes con patata nueva.

Sopas y cremas

En estas fechas quizá las sopas de pescado sean las más demandadas, pero no las únicas que son fáciles y ricas. Karlos Arguiñano nos ha enseñado cómo se hace una sopa de pescado con calabaza, que se sale de lo habitual y queda de 10.

Aunque probablemente la sopa más fácil y rápida sea esta que ha elaborado Arguiñano de patata y puerro. La sopa de mejillones también es de fiesta y sale a muy buen precio. Y si prefieres que sea fría tienes que probar la sopa de melón, jamón y menta.

También puedes encontrar otras ideas de recetas sencillas de sopas y cremas ideales para Nochebuena, Navidad o cualquier otro festivo en este enlace.

Carne

El solomillo es de las mejores opciones porque lo puedes hacer a la plancha y acompañarlo de diferentes salsas. Hay una variedad importante: solomillo de cerdo con salsa de melocotón, con salsa de queso azul, solomillo con foie, solomillo de cerdo al whisky...

Otra opción fácil y que les encanta a los más pequeños son los flamenquines con puré de patata o incluso unas albóndigas con salsa de cebolla.

Y si aún necesitas más recetas de carne que sean festivas, aquí te proponemos otras ideas.

Pescados y mariscos

Una opción muy saludable y más ligera que la carne son los pescados y mariscos. Karlos Arguiñano ha elaborado una receta de salmón con patatas y champiñones muy fácil y rápida, porque solo el salmón tarda 3 minutos en estar listo.

Los filetes de gallo con patatas panadera y refrito de ajo también es otra receta ligera y rápida. Toma nota del refrito de ajo que lleva, porque se lo puedes añadir a cualquier otro pescado que hagas a la plancha.

Para marisco, lo mejor es la receta de bocados de langostino y bacon con salsa agridulce o la receta de gambones al horno. No se tarda nada en elaborarlas y así te quitas el gusanillo de marisco sin gastar mucho.

Postres

Como colofón a un menú espectacular, tenemos la mejor recopilación de postres rápidos y sencillos que ha elaborado Karlos Arguiñano. Algunos de ello apenas te llevarán 10 minutos hacerlos, y están todos increíblemente deliciosos.