MEJORES MOMENTOS | 24 DE DICIEMBRE
“¡No tiramos!” José María da órdenes a su nieta Yolanda
La combinación entre abuelo y nieta ha sido clave en este panel.
El Panel con Bote decía: “Cena tradicional: canapés, sopa de marisco y pavo relleno”. Yolanda, la nieta, confiaba plenamente en las indicaciones de su abuelo, quien no ha dudado en dirigirla con firmeza y humor.
La química entre ellos se ha notado en cada gesto, José María guiaba, Yolanda ejecutaba, y ambos estaban atentos a no perder ninguna oportunidad de acertar. “¡No tiramos!” ha exclamado José María, mostrando la posibilidad de resolver el panel.
Finalmente, gracias a esta coordinación impecable, han logrado completar el panel con éxito. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba y descubre cómo abuelo y nieta se convierten en un equipo imbatible!
