Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MEJORES MOMENTOS | 24 DE DICIEMBRE

“¡No tiramos!” José María da órdenes a su nieta Yolanda

La combinación entre abuelo y nieta ha sido clave en este panel.

“¡No tiramos!” José María da órdenes a su nieta Yolanda

Publicidad

Arancha Mela
Publicado:

El Panel con Bote decía: “Cena tradicional: canapés, sopa de marisco y pavo relleno”. Yolanda, la nieta, confiaba plenamente en las indicaciones de su abuelo, quien no ha dudado en dirigirla con firmeza y humor.

La química entre ellos se ha notado en cada gesto, José María guiaba, Yolanda ejecutaba, y ambos estaban atentos a no perder ninguna oportunidad de acertar. “¡No tiramos!” ha exclamado José María, mostrando la posibilidad de resolver el panel.

Finalmente, gracias a esta coordinación impecable, han logrado completar el panel con éxito. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba y descubre cómo abuelo y nieta se convierten en un equipo imbatible!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

“¡No tiramos!” José María da órdenes a su nieta Yolanda

“¡No tiramos!” José María da órdenes a su nieta Yolanda

Carmen y Martina sorprenden en La ruleta de la suerte con un regalo muy especial

Carmen y Martina sorprenden en La ruleta de la suerte con un regalo muy especial

El gay de Vox.

Gian Caster, el joven que se ha hecho viral por decir que aunque es gay vota a Vox: "Muchos marroquíes me sueltan comentarios homófobos"

Patricia Conde
Entrevista

Patricia Conde se estrena como concursante en El Desafío: “Yo puedo con esto y con más”

Milhojas de turrón
Para 6-8 personas

Receta fácil y casera de aprovechamiento para Navidad: milhojas de turrón de Eva Arguiñano

Discoteca
DNIs falsos entre menores

DNIs y pasaportes falsos “a golpe de click”: así operaba la red que investiga la Policía

La Policía investiga una presunta mafia dedicada a la venta de DNIs y pasaportes falsos a menores de edad, un negocio que funcionaba con sorprendente facilidad y rapidez para que éstos accediesen a discotecas sin tener aún la edad legal.

Indemnizado por cortarle el pene.
Indemnización

Sufre un acortamiento de pene de 6 centímetros tras una operación: "Usted opéreme, mi pene es una alcayata"

La uróloga Blanca Madurga asegura que muchos de los pacientes que sufren acortamiento de pene en intervenciones no consultan los efectos de estas operaciones. "La mayoría dice: "Usted opéreme, tengo el pene como una alcayata".

Garbanzos con pollo y calabaza, de Arguiñano: "Para los que no sepáis qué hacer hoy"

Garbanzos con pollo y calabaza, de Arguiñano: "Para los que no sepáis qué hacer hoy"

Karlos, Joseba y Eva Arguiñano

Karlos Arguiñano: menú ligero, socorrido y fácil de última hora para Nochebuena y Navidad

Navidad entre rejas.

Así van a pasar la nochebuena Ábalos y Koldo: cordero, pavo o entrecot y de postre, melocotón en almíbar

Publicidad