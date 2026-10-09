Carmen, propietaria de siete pisos, critica la falta de esfuerzo de los jóvenes para acceder a la vivienda: "Tendrían que ahorrar el 30%"

La vivienda sigue en el foco y no solo ahora, hace un año el programa ya aludia a ella en una entevista a Carmen Sánchez, abogada y multipropietaria de siete pisos. En sus palabras de entonces se sugería una preginta: ¿Falta cultura del esfuerzo entre los jóvenes?. La letrada aseguraba que con 33 años ya tenía tres viviendas. "Yo llevo 25 años trabajando, soy titulada superior, me endeudé con hipotecas y con los avales de mi familia porque yo estaba sin blanca".

En enero de 2025 Carmen aseguraba que la generacion de los jóvenes " tiene mucho consumismo". Algo que contrastaba diciendo: "mi hijo tiene 23 años y trabaja y todo el dinero ese lo está ahorrando, creo que un año tendrá el 20% del precio para poderse comprar una vivienda".

"Hay que trabajar y hay que estudiar, es la cultura del esfuerzo", remataba.

"Si naces pobre no es tu culpa, pero si te mueres pobre, sí"

En otra de sus intervenciones en 'Espejo Público' decía: "si naces pobre no es tu culpa, pero si te mueres pobre, sí lo es". Hoy, que ha vuelto a conectar con el programa reculaba diciendo que esto no se puede generalizar a todos los jóvenes. Dice que "los hay que sí se esfuerzan, pero también los que no lo hacen".

Un cambio de percepción que justificaba diciendo que desde que dijo esas palabras a ahora se ha encarcido el precio de la vivienda. De hecho, reconoce que es un problema, al que suma el de los salarios. Sin embargo, Carmen daba una solución. "Tendrían que ahorar el 30% y pedir financiación al banco como hemos hecho todos".

Ante esto Susanna Griso le planteba una pregunta: ¿Quién puede ahorrar ese 30%? La respuesta de la letrada se dirigía a la falta de titulación superior. "Las clases obreras no pueden acceder", decía.

Entre estas declaraciones, Carmen tambien insiste en que a los de su generación no les han regalado nada: "Al final todo sale del trabajo y del esfuerzo y de las circunstancias que tiene que cada uno". Al igual que asegura que en su época se construía más vivienda que ahora. "El gobierno no está construyendo lo que la sociedad demanda", criticaba.

"He quitado un anuncio de un piso disponible, voy a esperar a un cambio de gobierno"

Para ella la solución no corre a cuenta de los decretos presentados por el Gobierno. De hecho, ha decido quitar el cartel de "se alquila" en algunos de sus pisos. "Con la nueva legislación y con esta inseguridad jurídica, he quitado un anuncio que tenía de un piso disponible", admitía.

"Como no sé cuándo podré recuperar mi vivienda y si además tengo que indemnizar con un año de renta, pagar gastos: el Ibi, la comunidad, impuestos, etc . En estas circunstancias no me interesa contratar, voy a esperar a un cambio de gobierno y de legislación, a ver qué sucede con las nuevas elecciones y luego tomaré una decisión que hacer con mi piso", explicaba así su decisión.

Susanna Griso le comunica que parece que no se va a aprobar el decreto al que se refiere porque no tiene el apoyo del PNV.

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