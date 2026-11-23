¡Qué bonito!
¡De Mardin a Nueva York! Alya y Cihan, de En tierra lejana, se emocionan al verse en las pantallas de Times Square
Sinem Ünsal y Ozan Akbaba han viajado a Nueva York con motivo de los Premios Emmy Internacionales y se han encontrado con una sorpresa muy especial.
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El éxito de En tierra lejana ha llegado hasta Nueva York. Sinem Ünsal y Ozan Akbaba, los actores que dan vida a Alya y Cihan, han viajado a Estados Unidos para asistir a los Premios Emmy Internacionales, que se celebran este lunes 23 de noviembre, y donde la ficción turca está nominada en la categoría de mejor telenovela.
Durante su estancia en la ciudad, ambos han acudido juntos a Times Square, donde se ha proyectado un vídeo con imágenes de sus personajes en una de las enormes pantallas de la plaza. Según ha informado Kanal D, la cadena turca que emite la serie, la sorpresa ha sido organizada por OzSin, un grupo de seguidores de los actores que ha querido mostrarles su cariño y apoyo.
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La historia de Alya y Cihan ha conquistado a miles de seguidores dentro y fuera de Turquía, que sufren con cada obstáculo que se interpone en su relación. Y aunque todavía les queda mucho por vivir en En tierra lejana, hay algo que sus fans tienen muy claro: después de todo lo que han pasado, quieren verlos juntos y felices.
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