Llega en 2027
Sira: “El porvenir me reservaba un azar distinto, algo infinitamente más siniestro”
Sira, la continuación de El tiempo entre costuras llegará en 2027 a atresplayer. La protagonista de la serie basada en la novela de María Dueñas reflexiona sobre un acontecimiento que dará un vuelco a su vida.
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Sira, rodeada de humo, soldados y fuego hace una reflexión sobre cómo va a cambiar su vida, “aquella máquina de escribir no reventó mi destino, no lo hizo aquel hombre que me dejó abandonada en Tánger cuando todavía era joven e ignorante, ojalá hubiese sido así, pero el porvenir me reservaba un azar distinto, algo infinitamente más siniestro”.
Sira, la continuación de El tiempo entre costuras llega en 2027 a atresplayer, la serie protagonizada por Adriana Ugarte promete muchas aventuras, grandes emociones, un elenco espectacular y unas localizaciones de ensueño.
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