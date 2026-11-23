Sira, rodeada de humo, soldados y fuego hace una reflexión sobre cómo va a cambiar su vida, “aquella máquina de escribir no reventó mi destino, no lo hizo aquel hombre que me dejó abandonada en Tánger cuando todavía era joven e ignorante, ojalá hubiese sido así, pero el porvenir me reservaba un azar distinto, algo infinitamente más siniestro”.

Sira, la continuación de El tiempo entre costuras llega en 2027 a atresplayer, la serie protagonizada por Adriana Ugarte promete muchas aventuras, grandes emociones, un elenco espectacular y unas localizaciones de ensueño.

¿Estás preparado para el regreso de Sira?