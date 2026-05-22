Sara Carbonero rompe su silencio tras la muerte de su madre: "No echo de menos la televisión, necesito estar tranquila"

Sara Carbonero se sincera tras atravesar una de las peores épocas de su vida. Tras su ingreso hospitalario y la muerte de su madre, la periodista reaparece en una entrevista con nuestra colaboradora Beatriz Cortázar.

"Estoy todavía en proceso de duelo, pasándolo como puedo, mal, no te voy a engañar", afirma Sara Carbonero, "el dolor hay que atravesarlo, no hay que quedártelo dentro".

La periodista afirma que ahora mismo su pilar para salir adelante son sus hijos. "Los niños son mi motor y por los que tengo que estar bien y si no estoy bien, que parezca que lo estoy", señala. Por eso, confirma que tiene ganas de viajar mucho con ellos y volver a La Graciosa en verano.

Lo que Sara descarta entre sus planes de futuro es volver a la televisión. "Ahora mismo no lo echo de menos, me he quedado fuera y necesito estar tranquila", afirma. Una conversación sincera en la que Sara se abre en canal.

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