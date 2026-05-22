Boticaria García destapa los rincones más sucios del día a día: desde el gimnasio a las pantallas

Los objetos que usamos a diario pueden acumular muchas más bacterias de las que imaginamos. Por eso, Boticaria García advierte de que teclados, móviles o incluso las mesas de oficina concentran miles de microorganismos debido al contacto constante con las manos, restos de comida y la falta de limpieza frecuente.

El teléfono móvil es uno de los focos más preocupantes. Algunos estudios han detectado bacterias de origen fecal en numerosos dispositivos, algo relacionado con el uso del móvil en el baño y una higiene insuficiente de las manos. Ante esto, Boticaria recomienda limpiarlo con productos específicos para pantallas y evitar introducirlo en el aseo.

Los gimnasios tampoco se libran. Mancuernas, cintas de correr y bicicletas estáticas acumulan bacterias por el sudor y el uso compartido. Aunque el riesgo para una persona sana suele ser bajo, se aconseja utilizar toalla, desinfectar el material antes y despuésde usarlo y lavarse las manos al terminar la sesión.

El dinero en efectivo y los carritos del supermercado también figuran entre los objetos con más gérmenes. Boticaria García recuerda que muchas infecciones comunes, como gastroenteritis o conjuntivitis, se transmiten a través de las manos. Por eso insiste en una medida sencilla, pero clave: lavarse bien las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. ¡No te pierdas todos sus consejos en el vídeo de arriba!

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