Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

SALUD

Boticaria García destapa los rincones más sucios del día a día: desde el gimnasio a las pantallas

Lo que tocas cada día puede esconder más bacterias de las que imaginas. Desde el móvil hasta el carrito del supermercado, algunos objetos cotidianos acumulan miles de gérmenes sin que apenas seamos conscientes.

Boticaria García

Publicidad

Los objetos que usamos a diario pueden acumular muchas más bacterias de las que imaginamos. Por eso, Boticaria García advierte de que teclados, móviles o incluso las mesas de oficina concentran miles de microorganismos debido al contacto constante con las manos, restos de comida y la falta de limpieza frecuente.

El teléfono móvil es uno de los focos más preocupantes. Algunos estudios han detectado bacterias de origen fecal en numerosos dispositivos, algo relacionado con el uso del móvil en el baño y una higiene insuficiente de las manos. Ante esto, Boticaria recomienda limpiarlo con productos específicos para pantallas y evitar introducirlo en el aseo.

Los gimnasios tampoco se libran. Mancuernas, cintas de correr y bicicletas estáticas acumulan bacterias por el sudor y el uso compartido. Aunque el riesgo para una persona sana suele ser bajo, se aconseja utilizar toalla, desinfectar el material antes y despuésde usarlo y lavarse las manos al terminar la sesión.

El dinero en efectivo y los carritos del supermercado también figuran entre los objetos con más gérmenes. Boticaria García recuerda que muchas infecciones comunes, como gastroenteritis o conjuntivitis, se transmiten a través de las manos. Por eso insiste en una medida sencilla, pero clave: lavarse bien las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. ¡No te pierdas todos sus consejos en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Sigue la sexta gala de Tu cara me suena en directo

Sigue la sexta gala de Tu cara me suena en directo: besos, confesiones y números de infarto

Rosa López e Iñaki García

La dependencia de Rosa López con sus parejas según su entorno: "Se ciega con sus novios"

Djabu

La dura infancia de Djabu por culpa de la mujer de su padre: "Me veía como una amenaza"

Cristina
Denuncia

El infierno de Cristina, obligada a convivir con su exmarido: "Está usando los medios que le da el sistema para alegarlo y no irse"

Boticaria García
SALUD

Boticaria García destapa los rincones más sucios del día a día: desde el gimnasio a las pantallas

Sara Carbonero
Exclusiva

Sara Carbonero rompe su silencio tras la muerte de su madre: "No echo de menos la televisión, necesito estar tranquila"

La periodista se abre en canal con nuestra colaboradora Beatriz Cortázar. Una entrevista que llega tras la dolorosa muerte de su madre y en la que confiesa sus planes de futuro.

Falsa boda
Insólito

Fotógrafo de la falsa boda en Verín (Ourense): "Usaron triquiñuelas para no pagarnos, confiamos en ellos y nos engañaron"

La pareja montó una boda falsa, engañando a invitados, fotógrafos, al restaurante, la tienda de vestidos... Tras la gran fiesta, desaparecieron sin pagar sus deudas y llevándose el dinero de sus invitados.

Sara Carbonero

Susanna Griso elogia la sinceridad de Sara Carbonero tras su pérdida: "Nunca voy a estar bien"

María Parrado

María Parrado hace frente a las críticas que ha recibido por su cuerpo: "A mí no me afecta, pero a otro le puede destrozar"

María corta por la tangente: pasa de arriesgar y busca zona segura en La ruleta de la suerte

María corta por la tangente: pasa de arriesgar y busca zona segura en La ruleta de la suerte

Publicidad